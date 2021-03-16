蘇花遊覽車撞山6死！身故理賠每人至少400萬、華南產承保
記者顏真真/台北報導
2021-03-16 21:17:31｜2021-03-16 21:26:25
蘇花公路東澳段今（16）日下午4時許發生遊覽車撞山壁意外，造成6人死亡，39人輕重傷，而根據金管會初步調查，這次旅行團的旅行業責任險、大客車乘客責任險、陸上旅客運送人責任險及強制車險，均由華南產險承保，身故每人最高保額950萬元，但因尚未釐清肇事責任， 較確定的是身故者在強制車險200萬元、旅行業責任險每一死亡保險金額200萬元可獲得理賠，華南產險亦已派員到場關懷保戶及提供必要協助。
根據公路總局表示今日下午4時35分於台9線114.7公里處發生騰龍通運有限公司KAA-0853號遊覽車重大事故，已於下午4時50分成立「0316騰龍通運有限公司KAA-0853號遊覽車事故緊急應變小組」，並與消防局相關單位保持密切聯繫辦理後續相關事宜。據了解，該遊覽車含駕駛、導遊有45人，這次事故造成6人死亡、39人輕重傷，而該行程是由好視野旅行社辦理「新店復興里－花蓮二日遊」，本日為該行程第2日，事故原因尚待警消單位後續調查。對於這次蘇花公路遊覽車撞山重大車禍事故，金管會保險局也緊急調查，確定這次事故的所有保單都是由華南產險承保，保單內容包括一、強制車險每人身故保障200萬元；二、汽車客運業乘客責任保險，責任限額每人200萬元；三、陸上旅客運送人責任保險，責任限額每人350萬元；四、旅行業責任險，每一人死亡保險金額200萬元、醫療險20萬元。不過，由於責任險必須要釐清事故責任歸屬，才能確定理賠金額，目前較確定的應該是強制車險身故理賠金200萬元、旅行社責任保險身故理賠金200萬元。