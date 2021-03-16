6搶1／確定了！奧運棒球資格賽　6月在台灣開打

世界棒壘總會（WBSC）今天宣布，東京奧運棒球美洲區資格賽、6搶1最終資格賽，將於6月初、6月下旬在美國佛羅里達州以及台灣台中舉行。

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美洲資格賽從去年3月23至27日在美國亞利桑那州，延到今年預計6月初改在佛州舉行，參賽8隊各為Ａ組美國、多明尼加、波多黎各、尼加拉瓜與Ｂ組古巴、委內瑞拉、加拿大、哥倫比亞。

美洲區資格賽冠軍直接晉級東京奧運，第2、3名將到台中參加6月16至20日的最終資格賽，與中華隊、澳洲、荷蘭、中國爭取最後1個奧運參賽資格。