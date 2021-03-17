西班牙暢銷書揭露疫情真相　讚揚台灣抗疫成果

西班牙作家希梅內茲（Cristina Martín Jiménez）去年7月與西國著名的Planeta媒體集團合作出版「全球疫情大流行真相」（La Verdad de la Pandemia），出版數日即為最暢銷書籍之一。本書作者希梅內茲3月12日特地拜會台灣駐西班牙代表劉德立，向劉德立贈書並請教意見。劉德立與希梅內茲會面時，針對台灣民主防疫與中國獨裁掩蓋資訊不透明的差異、中國霸權擴張危害全球和平穩定、台西雙邊經貿交流促進等面向進行交流。希梅內茲肯定台灣民主防疫堪為全球典範，譴責中國阻撓台灣於世衛之外，強調中國霸權令人不敢苟同。希梅內茲憑藉多年研究世界地緣政治經濟的背景，透過這本書探討並揭露2019冠狀病毒疾病（COVID-19）與國際關係、地緣政治與經濟、權力、利益之間錯綜複雜的關係。作者在書中花了近10頁篇幅分析台灣的抗疫政策與成果。書中寫道：「台灣熟稔與中國打交道，不等世衛做出建議，即迅速應變偵測病毒，實施隔離以避免傳染擴大。由於中國施壓國際社會，台灣無法成為世衛組織會員。離中國僅130公里的台灣，在自力應對下，當時確診數385例、死亡人數6例。」希梅內茲特別指出，台灣於2019年12月通報世界衛生組織（WHO）偵測到人傳人非典型肺炎的電郵警訊，因此她質疑，世衛作為全球最高醫衛組織，為何沒有向全球提出警示，並告知若未立即採取對策則可能面臨危機？此外，作者也寫道世衛秘書長譚德塞（TedrosAdhanom Ghebreyesus）指控台灣種族歧視。希梅內茲為台灣發聲，並認為台灣多年來遭排除於國際組織之外，比誰都了解遭歧視與孤立的感受。書中也表示，中國以各種方式企圖阻止國際了解台灣成功防疫作為，並與世衛勾結，其原因已不證自明。希梅內茲過去曾著有「畢德堡俱樂部集團」（ElClub Bilderberg）等攸關地緣政治與經濟領域著作10本，頗具輿論影響力。繼西國第二大報世界報（El Mundo）3月7日報導台灣為全球前五大防疫奇蹟國後，希梅內茲也於暢銷書中闡述台灣優異防疫成果及中國施壓世衛阻撓台灣參與，足見台灣防疫作為及訴求已獲西班牙學術與輿論界的肯定與支持。（編輯：周永捷）1100316