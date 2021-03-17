NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

歐洲多國憂AZ疫苗　歐盟藥品局18日開會評估

中央社

2021-03-17 09:19:09

▲挪威衛生當局15日表示，一名醫護人員在接種英國阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）研發的2019冠狀病毒疾病（COVID－19）疫苗後腦出血死亡，不過目前尚未確定死因是否與施打疫苗有關。（圖／美聯社／達志影像）
▲歐洲多個國家相繼宣布暫緩施打AZ疫苗，歐洲藥品管理局（EMA）表示將會在3月18日召開特別會議評估。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者唐佩君布魯塞爾16日專電）歐洲國家陸續暫停使用阿斯特捷利康疫苗（AZ疫苗）後，歐盟藥品管理局今天表示，將在3月18日召開特別會議評估，但此時仍相信疫苗好處大於產生副作用的風險。
我是廣告 請繼續往下閱讀
歐盟藥品管理局（EMA）執行主任庫克（EmerCooke）今天在一場線上記者會上表示，針對疫苗產生副作用問題，專家們正努力盡快進行評估，當前必須進行徹底科學分析，才能得出結論。
庫克表示，她並非給予科學評論的結果，而是解釋EMA正在做的事情以及何時可以期待得出結論。她說專家們將在3月18日召開一次特別會議，以總結所蒐集的全部訊息，以及對是否需要採取進一步行動提出建議，而EMA會後將對外說明。
不過，雖然EMA的評估尚在進行中，但庫克依然相信對預防2019冠狀病毒疾病（Covid-19）以及隨之帶來住院和死亡的風險，疫苗好處仍大於產生副作用的風險。
英國阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）研發的疫苗陸續傳出接種後出血、形成血栓、血小板數量偏低等個案。
自AZ疫苗出現血栓疑慮以來，歐盟已有十多國暫停使用這款疫苗。這些國家需要EMA做出科學結論以決定下一步行動。
此外，世衛上周指出有些國家出於阿斯特捷利康疫苗可能引發血栓的關切而暫停使用，世衛當時雖表示並未發現二者存在因果關聯。但世衛內部今天也將召開會議，持續檢視最新資訊。（編輯：韋樞）1100316
關鍵字

NOW民調中心

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

繼續作答
全都是絕世美女！誰是您心中最美的韓國女明星？

全都是絕世美女！誰是您心中最美的韓國女明星？

繼續作答
你認為房地合一稅祭出高稅率，有助於打炒房嗎？

你認為房地合一稅祭出高稅率，有助於打炒房嗎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

雙帥對決！蔣萬安 VS 吳宜農，您覺得誰最帥？

蔣萬安
吳宜農
63.73%36.27%
2021-03-16-2021-03-22

王定宇遭爆同居顏若芳，兩人澄清「僅房東房客關係」，您相信嗎？

相信
不相信
10.14%89.86%
2021-03-10-2021-03-16
即時
推薦閱讀