高溫飆34度！西半部日夜溫差大 週末「變天」時間點曝光
記者孫唯容/綜合報導
2021-03-17 07:49:54
中央氣象局指出，今（17）日各地天氣大多為晴到多雲，各地白天溫暖偏熱，東半部高溫約27度，西半部高溫普遍在30度以上，南部高溫可以來到34度左右，中午前後外出請注意防曬並多補充水分，且西半部日夜溫差大，早出晚歸的朋友請適時增減衣物。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在《三立準氣象．老大洩天機》專欄指出，今日至週六（20日）受高壓迴流影響，各地晴朗穩定，白天溫暖微熱、早晚涼，日夜溫差達15度以上﹔西半部風弱、不利擴散，空氣品質不佳，並常伴隨局部霧的發生，應隨時注意相關資訊。今日各地氣溫，北部落在16至31度，中部在17至33度，南部在17至34度，東部在16至30度，且今日開始到週六，北部平地最高氣溫皆在30度以上，中南部更升至33以上。吳德榮表示，下週（21）日清晨鋒面抵達，北部、東半部轉有明顯雨，但累積雨量並不多，中部山區降雨機率亦提高。「強冷空氣」緊隨鋒面南下，氣溫驟降、北台轉濕冷；「乍暖還寒」（北台週六高溫仍近31度，下週日白天氣溫僅約僅18度、且當日愈晚愈冷、當晚沿海平地即降至13及左右），要注意保暖；其他地區氣溫亦下降。下週一（22日）降雨漸停歇，北台偏冷，其他地區早晚亦冷，下週二（23日）清晨氣溫降至最低；白天起冷空氣減弱，氣溫回升，各地多雲時晴、穩定的天氣。