NBA／投資利物浦賺翻 詹皇和合夥人又買下紅襪部分股權
記者黃建霖/綜合報導
2021-03-17 08:06:33
根據《今日美國》報導，NBA超級巨星LeBron James和他長期的合夥人Maverick Carter，一同買下了部分芬威體育集團的股份，具體數額不明，此一程序只待MLB官方同意就可通過。
如此James和Carter將成為芬威體育集團的合夥人，該集團擁有大聯盟的紅襪隊，英超利物浦足球俱樂部，魯什·芬威賽車隊，新英格蘭體育網NESN，芬威體育管理和FSG房地產。在此之前，James就已經擁有利物浦的一小部份股份，在利物浦之前在歐冠稱王時，他還開心的連發好幾條推特慶祝。如今又買入芬威旗下大聯盟球隊的股份，享受當小老闆的滋味。詹皇的市場營銷公司LRMR，在2011年4月買下利物浦2％股份，當時市場價值約650萬美元，7年過後漲到3200萬美元，足足升值了5倍之多，也展現了他的投資眼光。身為一名職業籃球員，James對於體育產業的興趣不僅僅只是在場上打球，他曾表示有一天擁有一支NBA球隊是他的心願，不過在他還是球員時，NBA官方禁止他擁有NBA任何一支球隊的所有權。但如今，他似乎慢慢開始從其他聯盟嘗試涉足經營。目前，他與Nike的終身合同可能超過10億美元，以他為主角的電影《怪物奇兵2》準備在夏天上映，他和SpringHill Entertainment合作並生產其他娛樂節目；他擁有Blaze Pizza的特許經營權，並與AT＆T建立了合作夥伴關係，最近還和百事可樂達成了協議。