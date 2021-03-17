王定宇道歉了！承認「孤男寡女共處一室不妥」

原貌就是租屋

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男立委去住顏若芳家，一定瓜田李下，難道當初沒想過若被拍到，跳到黃河也洗不清？

房子的格局，王定宇則強調「外界說法根本不對」，該房走進去呈現左邊一間房、右邊一間房，中間是客廳，且有兩間廁所，自己怎麼會跟女孩子共用衛浴？