王定宇道歉了！承認「孤男寡女共處一室不妥」
記者孫唯容/綜合報導
2021-03-17 08:30:42｜2021-03-17 08:39:36
民進黨立委王定宇與民進黨發言人顏若芳深陷同居疑雲，王定宇昨（16）晚上節目為該桃色風波首度道歉，更以「4個抱歉」再度澄清，事情的原貌就是租屋，也承認孤男寡女共處一室不妥。
王定宇昨天晚上在政論節目《鄭知道了 》首度道歉，王定宇表示，事件發生至今自己有「4個抱歉」，第一方面，讓很多支持者很擔心，覺得相當不好意思﹔第二方面，自己的家人包括太太、丈母娘、小孩和親戚，因為這個事件被騷擾或打擾﹔第三個是顏議員和家人應該也不好過，因為一個女孩子，被酸民寫成那樣，可以想像傷害很大﹔最後是媒體和整個社會資源砸在這邊，覺得很不好意思。主持人鄭弘儀首先關心「事情發生後，太太的反應如何？」王定宇表示「當然不高興」，他解釋，在外面租房子的事情，太太都知道，但是不開心不是因為事件本身，而是因為媒體去弄她媽媽，甚至寫一些10年前、20年前的事，那些都不是真的，最後親友看見、問她，她當然不高興。王定宇說，在得知週刊爆料的前一天，向太太說這件事情，太太也沒有和他吵架，僅表示「你就好好說明」﹔王定宇認為，自己太太是風浪都見過的人，當年生命威脅都見過了，也很少哭，面對這件事不可能讓她愉快，而且很多媒體對她的報導是不對的，所以她有委屈。節目中，身為來賓的議員葉元之也問道「男立委去住顏若芳家，一定瓜田李下，難道當初沒想過若被拍到，跳到黃河也洗不清？」對此，王定宇表示，確實這樣子是不妥的，孤男寡女不應該生活在同一個空間下，但是自己租房的時候，被告知那是一個閒置的空間，而且屋主不只顏一人。此外，王定宇也被問及房子的格局，王定宇則強調「外界說法根本不對」，該房走進去呈現左邊一間房、右邊一間房，中間是客廳，且有兩間廁所，自己怎麼會跟女孩子共用衛浴？