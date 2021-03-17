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NBA／多隊補強鎖定溜馬3D內線　湖人和快艇皆有興趣

記者黃建霖/綜合報導

2021-03-17 08:22:07

Myles Turner
▲溜馬前鋒Myles Turner。（圖／美聯社／達志影像）
NBA交易截止日即將到來，各隊也把握季中最後的補強機會，盡可能提升陣容。根據《Bleacher Report》報導，目前湖人、快艇、尼克、黃蜂和鵜鶘，都鎖定了印第安那溜馬隊前鋒Myles Turner。
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Turner是近年聯盟中優秀的「3D」內線，他擁有出色的封蓋能力，同時又能拉出去外線投籃，雖然本季三分球命中率下滑不少，但沒有降低買家隊他的喜愛。
報導中指出，黃蜂在去年11月就曾派出球探來觀察Turner，不過溜馬目前並無積極兜售這名前鋒的意思，而且現在也沒有潛在的買主提出的方案能打動他們。
其實去年賽季結束後，溜馬和塞爾提克差點就完成了交易，當時溜馬希望用Turner和Doug McDermott來先簽後換Gordon Hayward，但綠衫軍想要用T.J. Warren或Victor Oladipo來換McDermott，溜馬不想放人，因此告吹。
溜馬在明星賽後近況並不好，在過去10場比賽裡，他們只贏了3場，這是他們可能會在交易截止日前有所動作的一個誘因。
Turner在接下來的2個賽季中，每季的年薪只有1750萬美元，然後他將在2022-23年賽季結束後，獲得自由球員資格，合理的合約內容也是許多球隊願意拿出籌碼換他的原因。
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