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想調客運出風口！他抬頭竟見「1傑作」　網：生活智慧王

編輯中心/綜合報導

2021-03-17 10:02:56

一名男網友日前搭客運時，剛坐下就感覺空調對著頭吹，因此便抬頭想將出風口轉向，沒想到竟驚見「1奇葩傑作」，讓他瞬間愣住。（圖／翻攝自臉書社團《路上觀察學院》）
▲一名男網友日前搭客運時，剛坐下就感覺空調對著頭吹，因此便抬頭想將出風口轉向，沒想到竟驚見「1奇葩傑作」，讓他瞬間愣住。（圖／翻攝自臉書社團《路上觀察學院》）
除了台鐵與高鐵，客運也是不少人南北往返的大眾運輸工具之一，雖然車速較慢，但價錢相對便宜許多。然而，近日有男網友就透露，自己日前搭客運時，剛坐下就感覺空調對著頭吹，十分不舒服，因此便抬頭想將出風口轉向，沒想到竟看到其他乘客的「傑作」，讓他瞬間愣住，而其他網友見狀後則是笑翻，不禁大讚「生活智慧王」。
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原PO在臉書社團《路上觀察學院》貼出一張照片並表示，自己日前搭乘客運，剛好坐在最後一排，「出風口距離腦門不到20公分」，直接對著頭吹，他正打算將出風口轉向，沒想到「一抬頭就看到前乘客用這玩意兒來擋冷氣出風口...」讓他既傻眼、無言又害羞，直呼「真的實在...」而仔細一看可以發現，原來出風口早已被早前乘坐的女性乘客用「護墊」貼住，大小幾乎吻合，巧妙地阻擋冷方往下吹的風量。
▲一名男網友日前搭客運時，剛坐下就感覺空調對著頭吹，因此便抬頭想將出風口轉向，沒想到竟驚見「1奇葩傑作」，讓他瞬間愣住。（圖／翻攝自臉書社團《路上觀察學院》）
▲一名男網友日前搭客運時，剛坐下就感覺空調對著頭吹，因此便抬頭想將出風口轉向，沒想到竟驚見「1奇葩傑作」，讓他瞬間愣住。（圖／翻攝自臉書社團《路上觀察學院》）
此畫面曝光，許多網友都笑翻了，紛紛留言「生活智慧王啊！」「完美的尺寸，好撕也不會有殘膠」、「太聰明了」、「大小剛好欸！學起來」、「根本生活智慧王欸！有什麼好嫌的」、「覺得很有創意」、「乾淨是乾淨，就是有點小尷尬...」
另還有人分享衛生棉、護墊的另類用途，直指「以前同學是拿來當鞋墊」、「行軍必備利器，放鞋底超吸汗」、「沒用過沒問題，之前口罩很缺的時候，有人還教怎麼用衛生棉做臨時口罩內襯呢，484很有才」。（編輯：許苡晴）
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