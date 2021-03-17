僅3成醫護願意施打AZ疫苗 陳時中改口：「比例算很高」
記者劉雅文/台北報導
2021-03-17 09:47:43｜2021-03-17 11:14:40
歐洲多國陸續暫停施打AZ疫苗，歐盟藥品管理局今（17）天也表示，將在3月18日召開特別會議重新評估，也讓即將開打AZ疫苗的台灣備受矚目。針對傳出AZ疫苗只有三成醫護願意施打，陳時中今天上午赴立院質詢時竟回應：「這比例算是很高的」。
針對AZ疫苗是否有停打的最後依據，像是全球多國不打等？對此陳時中回應，「沒有，我們大概就根據我們的專家最新資料，做出最後研判」，會根據科學的證據，看有沒有特殊敏感族群存在，或是超過背景值等，要搜集廣泛資料，才能做判斷。另外，針對外界質疑是不是因為我們只有AZ疫苗，所以不得不打，陳時中也駁斥，他提到，並不會因此才打，都是根據科學的證據。先前有傳聞台灣轉讓200萬劑疫苗給巴拉圭，陳時中也正面回應：「我們現在沒有本錢去轉讓這些疫苗，完全沒有這樣的消息」。至於帛琉泡泡的最新進度，陳時中強調相關細節，將在今天下午指揮中心例會上公布。另外針對國民黨發起反萊豬公投，對於公投通過會不會下台？陳時中則表示，不會因為投票下台，除非安全標準有誤就會下台。另外，對於立委高嘉瑜建議蔡總統提王世堅參選北市市長，陳時中表示，「很好，大家就有更多選擇」。
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