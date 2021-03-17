台積電除息、台股早盤平盤狹幅震盪 鴻海續強領軍鴻家軍
記者許家禎/台北報導
2021-03-17 09:57:06｜2021-03-17 10:02:09
美股昨（16）日漲跌互見，台北股市今（17）日開盤跌0.18點，加權股價指數以16312.98點開出，走勢開高走低，9點半過後由跌轉升，急拉翻紅來到盤上。權值股台積電今除息，隨後呈現貼息態勢。鴻海近來利多加持，股價續強來到126元左右，漲幅3.2%，鴻海家族也紅通通。
美股道瓊指數16日下跌127.51點，或0.39%，收32,825.95點；標普500指數下跌6.23點，或0.16%，收3,962.71點；那斯達克指數上漲11.86點，或0.09%，收13,471.57點；費城半導體指數上漲38.27 點，或1.26%，收3,070.32點。台北股市今日開盤跌0.18點，加權股價指數以16312.98點開出，隨後一度來到盤上，但沒多久又來到盤下，9點半過後跌44點，來到16269點，但不久後又急拉來到盤上。權值股台積電今日除息，早盤開高後反壓，9點半過後跌4元，來到607元，陷入貼息走勢。其他，群創、友達、和碩、世界早盤漲1%上下。鴻海強化印度製造增資子公司，成都廠入選WEF燈塔工廠、MIH聯盟夥伴數突破1千家，而董事長劉揚偉昨日與外媒座談時也提到今年投入電動車的支出可能超過百億元，明年可望再加三成，且今年可能決定在墨西哥或美國威州成立第一座電動車廠，近來利多加持，今日股價續強。9點半過後漲3.5元，鴻海來到126，漲幅3.2%。鴻家軍也紅通通，正達飆漲停，廣宇漲5%、天鈺漲7%、乙盛漲6%，台通、鴻準、訊芯、業成、榮創、位速、建漢漲幅都在2到4%左右。