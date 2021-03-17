民眾誤解三接後悔簽公投連署 中選會：第二階段不能撤
記者吳承翰／台北報導
2021-03-17 10:22:38｜2021-03-17 10:24:20
珍愛藻礁公投連署收集近70萬份，預計明（18）日將送交中選會審核，但在連日來的輿論攻防中，有不少民眾向立委、中選會反應當初簽連署時，對三接案的內容有誤解，現在想要撤案。今日的內政委員會中，民進黨立委羅美玲表示，有人改變心意、想撤案，可不可以？中選會主委李進勇表示，目前法律沒有撤案的規定，簽連署是民眾與領銜人之間的私人問題，民眾想撤簽，最多是自己向領銜人反應，但領銜人若置之不理，公家機關也無法介入。
藻礁公投持續發酵，在國民黨、民眾黨、時代力量等政黨表態支持後，格局從地方性環保議題升格成全國能源政策、甚至政黨對決，在正反兩方激烈輿論駁火下，民眾也對三接的內容案越來越清楚。羅美玲質詢時表示，有很多民眾反應，當初簽珍愛藻礁連署時，以為大潭藻礁一代會被開發，當地的藻礁都會被挖空，後來才發現中油提出的替代方案已經縮減不少面積，他們對藻礁公投的內容有誤解，想撤案。羅美玲問，這些人想撤案，可不可以？李進勇表示，中選會也有收到類似反應，但根據公投法規定，想撤銷連署只能在第一階段，如果連署進入第二階段，中選會沒有法源可處理，這屬於連署人跟領銜人之間的「私事」。羅美玲質疑，第一階段連署可以撤銷，第二階段卻不可以，直呼「當初怎麼設計的？」她表示公投在還沒引起社會大幅度關注前，資訊是非常片面的，不管第一、第二階段，民眾都應該有撤簽的權利，李進勇則堅持，法制上確實有能再討論，外國也有撤回規定，但台灣的公投法沒有。羅美玲追問，法制不完整，是否有修改空間？李進勇說，修改制度需要時間，以藻礁公投來說，只能請連署人跟發起公投的單位告知，說「我想撤連署」，中選會無法處理。羅引據民法、個資保護法，指出如果連署人可以用被詐欺、脅迫為由，告知司法單位這份連署書是在被蒙騙的情況下簽署，法律上應該無效。李進勇則說，這部分屬於領銜人跟連署人之間的私法關係，中選會是公部門，處理公投案不能適用。