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美日2＋2會談對中態度強硬　紐時：會晤中方前先給下馬威

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-03-17 10:32:35｜2021-03-17 11:42:49

美國國防部長奧斯汀、美國國務卿布林肯、日本外務大臣茂木敏充、日本防衛大臣岸信夫/美日關係/美日會談/US-Japan
▲《紐約時報》分析布林肯、奧斯汀在東京的發言，認為拜登政府決定了18日舉行的美中會談，美方將繼續強硬對中立場的基調。（圖／美聯社／達志影像）
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）近日展開訪問東亞盟國的行程，昨（16）日在東京與日本高層進行「2+2」會談，在結束日韓行程後，美中高層將在18日於阿拉斯加舉行高層對話。《紐約時報》分析，美日韓會談反映拜登政府已經準備好美中會談的基調，在該地區的領土爭議、民主挑戰等議題上挑戰北京。
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美國國務卿布林肯與國防部長奧斯汀昨日在日本參與「日美安全保障協議委員會」，與日本外務大臣茂木敏充及防衛大臣岸信夫與會，是拜登新政府上任以來，官員層級最高的海外訪問。美日雙方強調台灣海峽和平的重要性，並再次強調美國、日本之間的盟友關係。
過去4年在川普政府與北京持續對立的情況下，讓依賴中國經濟的日本、韓國，與美國的關係出現空隙。前日本首相安倍晉三2018年出訪北京，成為近7年以來首位訪問中國的首相，原本中國國家主席習近平還受邀訪問日本，但遇上新冠肺炎而取消。中日關係的改善，也導致日本政府在2019至2020年期間，對香港反送中、國安法等議題採取更寬鬆的態度。
▲美國國務卿布林肯（Antony
▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在日本首相官邸發表談話。（圖／美聯社／達志影像）
《紐約時報》報導，美日會談後，美國與日本政府發表了長達2頁的聲明，譴責中國違反國際海洋法規，並表態支持日本對釣魚台（尖閣諸島）的主權；同時，美日雙方呼籲台灣海峽維持和平穩定。聯合聲明彰顯拜登總統在中日領土爭議中對中國的立場，日本對北京強烈的批評，也代表川普執政4年導致的隔閡正在消減，日本仍將美國當作是可提供援助的盟國。
美國國防部長奧斯汀指出，當中國試圖以威脅、侵略進犯尖閣諸島時，美國絕不會退縮，並指出北京在東海、南海的軍事行動破壞了地區穩定，美國的目標是確保在面對中國威脅時，美方與盟友能處於競爭優勢。
▲（圖／美聯社／達志影像）
▲日本首相菅義偉向美國國務卿布林肯，國防部長奧斯汀，以常見的日本禮儀打招呼。（圖／美聯社／達志影像）
台灣海峽近期的緊張局勢也備受矚目，拜登剛上任時，中國大舉派出4架戰鬥機飛越台海上空，警告意味濃厚。美國印太司令上將戴維森（Philip Davidson）在3月9日的參議院聽證會上直指，中國對台灣威脅日益漸增，可能會在未來6至10年內攻台。隔日，美國驅逐艦芬恩號（USS John Finn）由北向南航經台灣海峽。
《紐約時報》指出，包括3月10日的芬恩號，這已是拜登上任以來，美軍艦第3次航經台灣海峽，明確傳遞出新政府的挺台立場。
而美日會談上的發言，是美國近期對中國與周遭國家的領土爭議，最明確的表態和警告。布林肯與奧斯汀的發言，代表外交政策從「美國優先」（America First）轉為拉攏盟友，也消除了拜登可能會一改川普強硬對中立場的擔憂。
《彭博社》引述美國資深官員消息，拜登政府將對中國保持強硬立場，讓北京沒有任何機會分化美國政府不同部門。美國也將對中國對新疆、香港的所作所為，還有網路駭客攻擊有所表態；另一名美國官員表示，美方並不期待18日的會議有任何具體的成果，推測雙方會後不會發表聯合聲明。
匿名美國官員早前透露，美中雙方除了討論疫情、氣候變化，還有雙方存在分歧的問題，包括香港、台灣以及中國或對澳洲實施的「尚未公布的經濟禁運」。
▲美軍「約翰．芬恩號」（USS
▲美軍「約翰．芬恩號」（USS John Finn，DDG-113）神盾級驅逐艦3月10日航經台灣海峽。（圖／美國海軍）
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