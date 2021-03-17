希望事故不再發生 交部推動「蘇花安」預計2030通車
記者孫唯容/綜合報導
2021-03-17 10:43:51｜2021-03-17 10:44:09
蘇花公路昨（16）日發生遊覽車事故造成6死，今（17）日交通部晨會研商精進蘇花公路及遊覽車安全改善計畫。交通部表示，初步勘查，事故點雖非線形不良或易肇事路段，遊覽車之車籍與定檢尚符規定，但交通部長林佳龍指示公路總局會同觀光局，持續配合檢警調查釐清事故成因，檢視道路設計及大客車定檢機制是否有須精進之處，另加速辦理現正綜規中的「蘇花公路安全提升計畫」。
交通部指出，2019年初林佳龍就任交通部長後，即提出高鐵延伸宜蘭、打造東部快鐵、以「蘇花安」補足蘇花改未改善路段等三大建設，改善東部聯外交通，本次肇事路段（東澳-南澳段）非易落石坍方路段，故未納入蘇花改，但仍進行14處彎道改善優化﹔現正進行綜合規劃之「蘇花安」，則終於將該路段納入，並包括蘇花公路尚未改善之東澳至南澳全段、及大清水至崇德路段等長期改善工程。交通部表示，蘇花安的可行性研究於2019年底獲行政院核定後，目前辦理綜合規劃，目前完成2場議題座談及1次環境諮詢座談（分3場），後續將再辦理2場環境議題座談及1次環境諮詢座談，聽取專家學者及民間團體意見。綜規期中報告甫於今年3月5日辦理審查，預計4月審核通過後進入期末報告撰寫階段，後年完成綜合規劃、環評及建設計畫報核，總經費約550億元，預計2030年完工。本次事故發生後，交通部公路總局除於現場配合警消積極搶救傷患外，立即成立應變小組，並派員分赴各醫院探視傷患，及成立一對一關懷小組，另已要求遊覽車業者妥善處理相關傷亡後續理賠照顧，今將前往該公司全面安全查核，並持續輔導強化該公司人車安全管理措施。此外，交通部運研所參採其他國家針對無站位設計、行駛高速公路或非屬地區運輸之大客車，規定4歲以上乘客須使用安全帶之法規，交通部經邀集客運業者公會及相關單位研商獲有共識，已研修「道路交通管理處罰條例」第31條增訂4歲以上乘客搭乘大型車未繫安全帶之處罰規定。立法院交通委員會業於2017年底審查完竣，並交付院會二三讀，惟因屆期不連續未完成三讀修正。交通部預計於今年4月底前重新以原審查完竣版本，函報請行政院核轉立法院審議。