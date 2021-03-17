40歲未婚男像剩菜？網列「3可能狀況」：只是自己沒察覺

男生超過40歲就是別人挑剩的？事實或許未必如此，畢竟寧缺勿濫也是一種選擇。不過，近日有網友就在PTT表示，快40歲還沒結婚的男性，「就像菜市場快結束時還躺在桌子上的剩菜，是人家挑剩的」，他認為，這些大叔大致上都有一些現實狀況，他並列出「3大可能缺點」，直言「身上一定有某些缺點，只是自己沒有察覺」。

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原PO在《PTT》八卦板提到，自己今年即將邁入40歲了，27歲結婚，小孩大的要上國中了，高中開始談戀愛交女朋友，大學也交往過幾位女友，現在的老婆則是工作後認識、交往，一路走到結婚。他接著分析直指，根據他長久以來的經驗，快四十歲還沒結婚的男性，大多有「3大現實狀況」。

其一、「不注重外表，不論是身材、打扮都不注重，卻很要求女性的外表。」常說自己是靠內在取勝，但是身材比較豐腴的女生也有內在啊！卻不想了解身材比較豐腴的女生內在，人的第一印象一定是靠外表，然後才了解內在。

其二、「戀愛起步的太晚，跟女生相處經驗太少。」其實談戀愛也是需要練習跟經驗的，尤其女生年紀越大越難搞，年輕的時候談戀愛會比較容易，也比較輕鬆，很多比較沒戀愛經驗的人，人家介紹對象給他，每次約會都是吃飯、看電影、逛個街，然後就再見各自回家，好像制式行程一樣，很難有下一步。

▲有網友在PTT表示，快40歲還沒結婚的男性，「就像菜市場快結束時還躺在桌子上的剩菜」，他並列出「3大可能缺點」，直言「身上一定有某些缺點，只是自己沒有察覺」。（圖／翻攝自PTT）

其三、「把每個外表還可以的女生都當成談戀愛的對象。」其實應該多跟女生當朋友，之後才懂得怎麼跟女生相處，其實女生的感覺很敏銳的，你對她有意思她都知道，剛認識就急著對人家流口水，只會被人家鄙視。

文末，原PO更直言，「其實說句現實不好聽的，40幾歲還沒結婚的男人，就像菜市場快結束時還躺在桌子上的剩菜，是人家挑剩的，身上一定有某些缺點，只是自己沒有察覺，或者不願意面對而已，真的有心要結婚，沒有結不了婚的。」

此文一出，立刻掀起討論，網友紛紛留言「40歲的大叔用賺的錢把自己打理好，還是很有市場的」、「完全同意第一點，一天到晚笑別人有多豐腴，卻沒有注意到自己的外表」、「交了幾個，因為工作到處奔波分了，後來也懶了」、「2跟3同意，年輕時就沒人願意跟我練經驗，老了更沒有經驗了」。（編輯：許苡晴）