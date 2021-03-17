民進黨派王世堅選台北市長？柯文哲：很好啊、太適合了！
記者丁上程／台北報導
2021-03-17 11:32:31｜2021-03-17 11:50:51
民進黨台北市黨部昨（16）日中午舉辦黨務會議，身兼黨主席的總統蔡英文也與會。會議中民進黨立委高嘉瑜向蔡英文提議，若衛福部長陳時中無意參選台北市長，應該派出台北市議員王世堅作為奇兵參選。對此台北市長柯文哲今天上午面對媒體詢問時，先是對王世堅參選表示「很好啊！」又強調「太適合了」。
被點名的王世堅在黨務會議後接受媒體訪問，表示聽到的當下覺得「驚呆了」，也直言當下就回應總統「高嘉瑜最近比較少唱歌，她開始『練肖話』。」王世堅強調，黨內比他合適的人選有很多，他還是支持陳時中在2022年參選台北市長。提出該建議的立委高嘉瑜接受媒體訪問時，則表示2022年台北市長這一役，對民進黨相當重要，使用「出奇招、出奇兵」的做法，不管最後被提名的是不是王世堅，竟是希望能夠刺激選戰團結的氛圍。高嘉瑜直言，蔣萬安看起來是個溫良恭儉讓的人，若是派出王世堅與他對陣，不僅可以產生更多衝突點，也讓蔣萬安沒有迴避議題的空間。而面對「頭號柯黑」王世堅被點名參選台北市長一事，市長柯文哲面對媒體時，僅簡短回應「很好啊，非常符合。」而面對媒體追問哪裡符合的時候，柯文哲僅用英文回覆「able solution（可行的解決方案）」，並表示「太適合了！」