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張誌軒最後身影曝！偶像熊仔悲悼　好友：你現在是超人了

娛樂中心／綜合報導

2021-03-17 11:43:01｜2021-03-17 11:51:14

▲張誌軒英年早逝。（圖／路嘉欣臉書）
▲張誌軒英年早逝。（圖／路嘉欣臉書）
凱渥男模張誌軒15日深夜運動一半心臟不適，到院前已無生命跡象，經搶救後宣告不治，死因被判定為主動脈剝離致血管阻塞，年僅23歲。他的最後PO文停在6天前，偶像熊仔、好友路嘉欣等人都留言追悼，遙祭這位陽光大男孩。
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▲張誌軒。（圖／凱渥臉書）
▲▼張誌軒運動途中猝逝，得年23歲。（圖／凱渥臉書、張誌軒IG）
▲凱渥男模張誌軒猝逝，年僅23歲。（圖／張誌軒IG）
▲凱渥男模張誌軒猝逝，年僅23歲。（圖／張誌軒IG）
▲張誌軒熱愛音樂。（圖／張誌軒IG）
▲張誌軒熱愛唱歌。（圖／張誌軒IG）
張誌軒生前最後一篇IG發文，是他挑戰翻唱饒舌歌手熊仔新歌《88BARS》的影片，張誌軒寫下：「這首歌讓我知道努力不一定會有好結果的！我重錄到不想再錄了，含滷蛋式快嘴請多包含！（我自己都聽不懂）大家鞭小力點！ 舌頭已內傷！」
影片中，張誌軒全神貫注快嘴念Rap，身體跟著音樂擺動，不時對鏡頭露出靦腆笑容，熊仔聽聞噩耗留下「RIP」悼念，演員陳禕倫寫下：「願～安息～好孩子。」好友路嘉欣暖喊：「想你，最可愛最善良愛唱歌的孩子。」
路嘉欣還在社群平台寫道：「你真是我心中最疼愛的孩子。」透露之前一起去KTV時，張誌軒嚷著要合唱，可是因為年齡差距，2人找不到適合的歌，後來自己學了9m88和馬念先的《你朝我的方向走來》，心中默想下回就可以合唱，也惦記如果有開音樂會，就找張誌軒上台表演，「不捨，想你，最可愛良善愛唱歌的孩子，講話就像在rap一樣。」
演員趙逸嵐回憶張誌軒來上表演課的情景，難過地說：「親愛的誌軒，是不是天堂太苦悶所以上天發你這麼奇怪的通告，我不明白，真的不明白。我想再認識你久一點，想要看著你看見自己的光看見自己的美好。」感謝他出現在大家生命裡，「你現在是超人了，什麼都不怕了。」（編輯：楊穎軒）
▲張誌軒IG上最後身影。（圖／張誌軒IG）
▲張誌軒IG最後身影。（圖／張誌軒IG）
▲。（圖／張誌軒IG）
▲▼路嘉欣（上圖）、趙逸嵐全文。（圖／路嘉欣、趙逸嵐臉書）
▲路嘉欣（上圖）、趙逸嵐全文。（圖／路嘉欣、趙逸嵐臉書）
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