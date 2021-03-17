張誌軒最後身影曝！偶像熊仔悲悼　好友：你現在是超人了

我是廣告 請繼續往下閱讀
張誌軒生前最後一篇IG發文，是他挑戰翻唱饒舌歌手熊仔新歌《88BARS》的影片，張誌軒寫下：「這首歌讓我知道努力不一定會有好結果的！我重錄到不想再錄了，含滷蛋式快嘴請多包含！（我自己都聽不懂）大家鞭小力點！ 舌頭已內傷！」影片中，張誌軒全神貫注快嘴念Rap，身體跟著音樂擺動，不時對鏡頭露出靦腆笑容，熊仔聽聞噩耗留下「RIP」悼念，演員陳禕倫寫下：「願～安息～好孩子。」好友路嘉欣暖喊：「想你，最可愛最善良愛唱歌的孩子。」路嘉欣還在社群平台寫道：「你真是我心中最疼愛的孩子。」透露之前一起去KTV時，張誌軒嚷著要合唱，可是因為年齡差距，2人找不到適合的歌，後來自己學了9m88和馬念先的《你朝我的方向走來》，心中默想下回就可以合唱，也惦記如果有開音樂會，就找張誌軒上台表演，「不捨，想你，最可愛良善愛唱歌的孩子，講話就像在rap一樣。」演員趙逸嵐回憶張誌軒來上表演課的情景，難過地說：「親愛的誌軒，是不是天堂太苦悶所以上天發你這麼奇怪的通告，我不明白，真的不明白。我想再認識你久一點，想要看著你看見自己的光看見自己的美好。」感謝他出現在大家生命裡，「你現在是超人了，什麼都不怕了。」（編輯：楊穎軒）