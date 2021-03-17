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梅根同父異母姊爆「專訪都不是真的」　預言哈利遲早離婚

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-03-17 11:52:42

哈利王子/英國王室/梅根/歐普拉 CBS /AP 美聯社
▲梅根日前接受歐普拉訪問時，談到原生家庭的矛盾，自稱已經20年沒有見過同父異母的姊姊莎曼莎。（圖／美聯社／達志影像）
英國哈利王子夫妻近日受美國脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）的專訪播出，梅根在節目上除了指控英國王室涉嫌主族歧視之外，更談到自己的原生家庭，表示與同父異母的姊姊莎曼莎（Samantha Markle）已經長達20年未見，且過去曾感到被父親背叛。
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據外國媒體報導，梅根的父母在她6歲時離異，大多時間由母親撫養，而梅根的父親湯瑪斯（Thomas Markle）則是在與沒跟母親結婚前有過一段婚姻，育有一子湯瑪斯（Thomas）莎曼莎（Samantha）。
梅根同父異母的姊姊莎曼莎近日接受八卦新聞網站《TMZ》訪問，她認為梅根與哈利王子的婚姻將以離婚收場，除非他們倆接受婚姻輔導，並且同意誠實以對向每個遭到傷害的人們道歉。莎曼莎還說道，「我認為（歐普拉的專訪）沒有任何事情是可信的。」
莎曼莎先前出書爆料梅根，將梅根形容為「富有野心的公主」，在訪談中她批評妹妹具有「自戀型人格失調」（narcissistic personality disorder），很多時候行為都非常自私。
先前，梅根在訪談中聲稱與莎曼莎「不熟」，然而莎曼莎向英國媒體提供不少與梅根的合照，兩人看起來感情融洽，其中一張合照大約在13年前拍攝，與梅根所謂的「20年不見」有些出入。
梅根在專訪中還指控父親湯瑪斯疑似與英國小報合作，她在2018年婚禮前，曾打電話給父親確認此事，卻沒有收到明確回答，讓她感受到被背叛。莎曼莎認為，梅根說的不少事情並非如此，且這些指控已對英國王室成員造成了很大的傷害，她希望梅根能夠向父親與王室家族道歉，但莎曼莎也說，「讓梅根公開道歉絕非易事。」
▲梅根同父異母的姊姊（左），貼出與梅根的合照，打臉梅根「不認識老姐、20年沒見」的言論。（圖／翻攝自每日郵報／Twitter）
▲梅根同父異母的姊姊（左），貼出與梅根的合照，打臉梅根「不認識老姐、20年沒見」的言論。（圖／翻攝自每日郵報／Twitter）
 
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