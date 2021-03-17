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中國犯台可能性提升？邱國正霸氣回：仗要打多久都奉陪

記者呂炯昌／台北報導

2021-03-17 12:36:29

邱國正
▲美軍司令警告「中國6年攻台」，國防部長邱國正表示，中共要打多久就陪多久。（圖／記者呂炯昌攝，2021.03.17）
美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）日前在參議院軍事委員會聽證會上警告，最快在未來6年內，中國可能武力犯台。國防部長邱國正今日表示，而且是中共「要打多久，我們就陪多久」，絕對不是只有幾天而已。
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立院外交及國防委員會今日邀請國防部長邱國正進行業務報告，國民黨立委廖婉汝質詢美軍印太司令說，共軍6年內恐攻台一事？邱國正表示，我們防衛準備是以小時算，不要說6年，未來6小時，我們都要防範，有外國人說6年，也有人說1年，2年半，我們防範敵人，不會因其他國家說什麼，我們就必須調整改變基本戰略。邱國正強調，「自己的國家自己救，你要打多久，我就陪多久。」
民進黨立委王定宇詢問共軍犯台議題，邱國正表示，就算中共現在沒有能力攻台，但是它要是吃了秤砣鐵了心，它是有能耐打的，至於中共有沒有本事佔領台灣，有沒有能力佔領台灣，邱國正則是不評論。
立法院院會上週五（12日）邀請行政院長蘇貞昌進行施政報告，並率施政團隊備詢。邱國正會前受訪表示，國軍建軍備戰都會盡可能預測敵方方案，無論是6年、2年、1年，或是幾個月不等，這些都會納入國軍的敵軍可能行動研判，並按部就班應處，國人要對國軍有信心。
 
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