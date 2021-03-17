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美中會晤在即　布林肯點名24官員損害香港自治

中央社

2021-03-17 12:46:09

▲美國國務卿布林肯今天與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪首度通話，提到新疆、西藏與香港的人權及民主價值，也說會為威脅台海穩定對中國究責。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美中高層會談前夕，美國國務卿布林肯點名24位中港官員損害香港自治，美國總統可依法制裁這些人士。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者徐薇婷華盛頓16日專電）美中高層會晤在即，美國國務卿布林肯今天更新香港自治法報告，點名24位中港官員損害香港自治，包含14位中國全國人大常委會副委員長。依該法，美總統得以制裁遭點名人士。
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布林肯（Antony Blinken）及白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）18日將前往阿拉斯加，與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、國務委員兼外交部長王毅會晤。這將是美國總統拜登（Joe Biden）政府上任後美中高層首度會晤。
不過，目前出訪日韓的布林肯選在會談前夕，透過聲明更新遞交國會的「香港自治法」報告，點名24位中港官員損害香港高度自治。
根據聲明，王晨、蔡達峰、曹建明、陳竺等14位中國全國人民代表大會常務委員會副委員長全部榜上有名。其他遭點名人士包含香港警務處國安處、中國國務院港澳事務辦公室，及中國中央駐港國家安全公署官員。聲明並未詳列所有遭點名人士。
在知情情況下，與今天被點名人士有大量往來的外國金融機構，也將遭受制裁。
布林肯表示，他昨天在日本，談到必須起身捍衛彼此共享民主價值，並合力向威脅這些價值的人士究責。今天公布的更新版「香港自治法」報告，突顯美國對中國全國人大11日單方面削弱香港選制的決定「深感關切」。
布林肯指出，北京作為進一步損害香港人民所被允諾的高度自治，也剝奪港人在自己政府內發聲的機會。此作為已被英國認定是違背「中英聯合聲明」。
他重申，一個穩定、繁榮且尊重人權、自由與政治多元性的香港，有利於香港本身與中國大陸，乃至更廣泛的國際社會。「美國與盟友夥伴站在一起，為香港人民的權利與自由發聲。我們會在北京未履行義務時作出回應。」
去年7月上路的「香港自治法」（Hong KongAutonomy Act）明定，美國國務卿在法案生效90天內須向國會提交報告，點名致使中國無法履行「中英聯合聲明」與「基本法」中對港承諾的外籍人士，並說明該人士遭點名原因。
國務院去年10月遞出首份報告，點名香港行政長官（特首）林鄭月娥、港區國安委秘書長陳國基、香港律政司長鄭若驊與香港保安局長李家超等10人損害香港自治。
根據「香港自治法」，相關人士遭點名後，美國總統得以（may）施行凍結資產、拒發簽證或拒絕入境等制裁措施，但最晚一年內應（shall）實施制裁。由於名單可依情況隨時更動，代表該人士若一年內沒有被除名，就會面臨遭強制制裁命運。（編輯：馮昭）1100317
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