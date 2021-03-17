「緊緊緊」 高市水利局與中央攜手7.9億改善大寮排水
記者郭凱杰／高雄報導
2021-03-17 13:03:35
為改善高雄市大寮地區長年淹水問題，市長陳其邁自上任後陸續前往大寮地區視察排水問題，要求水利局積極向中央爭取經費及趕辦各項治水工程。水利局今（17）日表示，經評估大寮區林園排水及拷潭排水改善經費約7.9億，經濟部水利署同意補助6.9億，高市府則自籌1億，共同改善地方排水問題，預計可有效減緩大寮區拷潭、內坑及鳳林路周邊淹水問題。
去(109)年及今(110)年高雄市長陳其邁帶領水利局團隊會同當地立法委員、議員及里長多次視察大寮拷潭地區排水問題，經水利局評估，在改善大寮拷潭地區長年淹水問題，目前有拷潭排水中上游治理一期、二期及拷潭排水中上游左岸治理等3項工程正在進行，所需經費約4億元，全部工程預計111年7月完工，整治範圍由拷潭排水鎮潭路上游往下到保福宮下游附近，約1.9公里，渠道寬度由5米拓寬至14米，打通排水瓶頸段，完成後可大幅改善大寮區拷潭及內坑淹水。此外，為考量大寮地區鳳林路常年淹水問題，目前正積極改善林園排水左岸及林園排水治理工程二期等2項工程，所需經費約3.9億元，若相關用地取得作業順利進行，全部工程預計111年12月完工，林園排水改善範圍由上游林內橋往下游到鳳林二路252巷附近，約1.5公里，渠道寬度由20米拓寬至30米，完工後可增加渠道排洪能力，並降低淹水面積及加快淹水退水速度，期望加速改善大寮鳳林路附近淹水問題。