背後涼涼的！泰國貴妃被拍到斜眼看王后 距離泰王又更近
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-17 12:36:59
泰國王室近日又傳出新消息，昨（16）日泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）同王后素提達（Suthida）、貴妃詩妮娜（Sineenat）出席活動的照片曝光，貴妃被拍到看向王后的眼神帶有謎樣的情緒，有些人認為看起來「超殺」，長期關注泰國王室的外媒記者則評論，這場宮廷大戲「情況看起來越來越荒謬了」。
外國媒體報導，泰王瓦吉拉隆功自從去年10月以來，一直待在泰國，是2007年以來在泰國待過最久的時間，雖然他處理公務、出現在大眾面前的時間很少。上週五（12）泰王前往彭世洛（Phitsanulok）參與出席幾個公開活動，但是陪同出席的王后與貴妃看起來「尷尬的令人難受」。上週五泰王夫妻3人還出席了素攀武里少年法院的落成祭拜典禮，泰國媒體拍到，詩妮娜因為身份走在素提達的後面，雖然她面帶微笑，但看過去的眼神好像充滿殺氣。同時，貴妃在公眾場合中的表現越來越突出，成為「第二個王后」的風聲又再度興起。長期關注泰國王室的英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）在個人推特上傳泰王與王后、貴妃3人坐著的合照。照片可見，詩妮娜臉上帶著從容不迫的笑容，而素提達看起來有些僵硬，兩人形成強烈對比。外國媒體指出，跟過去的照片比起來，詩妮娜明顯與泰王、王后的距離更近了。馬歇爾發文形容「情況越來越荒謬」還上傳詩妮娜斜眼看王后的照片，直呼「宮鬥劇又上演了！」配上汗顏的表情符號。