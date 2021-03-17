NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

背後涼涼的！泰國貴妃被拍到斜眼看王后　距離泰王又更近

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-03-17 12:36:59

▲（圖／翻攝自Twitter）
▲泰國貴妃詩妮娜被媒體拍到，看向王后素提達的眼神「意味深長」。外媒記者在推特上分享照片。（圖／翻攝自Twitter）
泰國王室近日又傳出新消息，昨（16）日泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）同王后素提達（Suthida）、貴妃詩妮娜（Sineenat）出席活動的照片曝光，貴妃被拍到看向王后的眼神帶有謎樣的情緒，有些人認為看起來「超殺」，長期關注泰國王室的外媒記者則評論，這場宮廷大戲「情況看起來越來越荒謬了」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
外國媒體報導，泰王瓦吉拉隆功自從去年10月以來，一直待在泰國，是2007年以來在泰國待過最久的時間，雖然他處理公務、出現在大眾面前的時間很少。上週五（12）泰王前往彭世洛（Phitsanulok）參與出席幾個公開活動，但是陪同出席的王后與貴妃看起來「尷尬的令人難受」。
▲（圖／翻攝自Twitter）
▲泰國國王瓦吉拉隆功與王后、貴妃的合影。（圖／翻攝自Twitter）
▲（圖／翻攝自Twitter）
▲泰王瓦吉拉隆功上週五（12）前往北部地區出席公開活動。（圖／翻攝自Twitter）
上週五泰王夫妻3人還出席了素攀武里少年法院的落成祭拜典禮，泰國媒體拍到，詩妮娜因為身份走在素提達的後面，雖然她面帶微笑，但看過去的眼神好像充滿殺氣。同時，貴妃在公眾場合中的表現越來越突出，成為「第二個王后」的風聲又再度興起。
長期關注泰國王室的英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）在個人推特上傳泰王與王后、貴妃3人坐著的合照。照片可見，詩妮娜臉上帶著從容不迫的笑容，而素提達看起來有些僵硬，兩人形成強烈對比。
▲（圖／翻攝自Twitter）
▲詩妮娜看向素提達的眼神被大眾放大檢視。（圖／翻攝自Twitter）
外國媒體指出，跟過去的照片比起來，詩妮娜明顯與泰王、王后的距離更近了。馬歇爾發文形容「情況越來越荒謬」還上傳詩妮娜斜眼看王后的照片，直呼「宮鬥劇又上演了！」配上汗顏的表情符號。
▲（圖／翻攝自Twitter）
▲英國記者馬歇爾說道，泰王室宮廷大戲又次上演。（圖／翻攝自Twitter）
關鍵字

NOW民調中心

3月12日，北歐的丹麥、挪威及冰島三國宣布暫緩施打AZ疫苗，後續包括荷蘭、義大利等國家也宣布暫緩施打該疫苗。若指揮中心宣布可免費施打AZ新冠疫苗，您會？

3月12日，北歐的丹麥、挪威及冰島三國宣布暫緩施打AZ疫苗，後續包括荷蘭、義大利等國家也宣布暫緩施打該疫苗。若指揮中心宣布可免費施打AZ新冠疫苗，您會？

繼續作答
虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

繼續作答
您逛過IKEA敦北店嗎？

您逛過IKEA敦北店嗎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

情侶之間可以互查手機嗎?

可以
不可以
60%40%
2021-03-17-2021-03-23

雙帥對決！蔣萬安 VS 吳宜農，您覺得誰最帥？

蔣萬安
吳宜農
66.9%33.1%
2021-03-16-2021-03-22
即時
推薦閱讀