帛琉旅遊泡泡定案了！陳時中：團進團出、返台免居家檢疫

中央流行疫情指揮中心今(17)日宣布，開放台灣及帛琉旅遊泡泡，希望在兼顧防疫安全下，振興兩國之旅遊及經濟活動。為將感染及傳播風險降到最低，確保旅遊泡泡安全及順利推動。

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指揮官陳時中強調，旅遊行程規劃須符合下列防疫原則：(一)團進團出，不可安排個人行程。(二)規劃行程以避開人潮或劃定區域與當地住民區隔為原則，預先選定適當停留地點、旅遊路線。(三)採全程定點接駁，接駁交通工具應每日加強清潔消毒。(四)旅客僅限入住取得帛琉當地衛生單位認可具「安全防疫相關認證」旅館。(五)餐廳用餐需有專屬用餐區及適當分流，妥為規劃入出動線及座位安排，維持適度社交距離。

指揮中心表示，參加旅遊泡泡的旅客必須6個月內無出入國史、近2個月無居家隔離/檢疫及自主健康管理情形、3個月內未確診COVID-19，且出發前配合於機場進行採檢取得核酸(PCR)檢驗陰性報告，另旅客自帛琉返台前無須進行PCR檢測，返台後可免除居家檢疫，並於返台後5天內實施加強自主健康管理，第5天自費採檢陰性後，改為一般自主健康管理至入境後第14天。

指揮中心進一步指出，加強自主健康管理期間，除一起前往旅遊及返台者外，居所應符合1人1室，且有單獨房間與專用衛浴，共同生活者應一起採取適當防護措施，包含佩戴口罩，保持社交距離，不可共食。若沒有出現任何症狀，可以外出，但僅能從事固定且有限度之活動，且不可搭乘大眾運輸，禁止至人潮擁擠場所，採實名制，需記錄每日活動及接觸人員，不可接觸不特定人士，且應全程佩戴口罩及保持社交距離，並於入境後14天內遵守一般自主健康管理應注意事項。

指揮中心指揮官陳時中表示，目前台灣與帛琉都是疫情相對低的國家，希望利用「綠色通道」在保障安全的情況下，重啟兩國觀光，即日起正式啟動「台灣-帛琉安全旅行圈推動施行計畫」，恢復旅行業組團赴帛琉旅遊及接待帛琉來臺觀光團體入境，並請旅行業者確實依該計畫辦理旅遊事宜。

目前旅遊方式限雙方以觀光事由團進團出(不得擅自脫團亦不可安排個人行程)辦理，初期航班規劃為每週2班，每班入境班機旅客人數上限110人，每週上限220人，後續視實際執行情形及疫情發展滾動檢討旅客人數限額。

至於旅遊行程應依經核定行程進行安排，旅遊全程日數以8日為限(包含抵達日及離境當日)，並配合出入境COVID-19檢測，自臺灣組團之旅客到達桃園機場出境時，需先於機場進行PCR檢測，檢驗結果為陰性者始得出發；自帛琉入境團，需檢附出發前3日內採檢之PCR檢驗陰性報告。觀光局後續亦將配合中央流行疫情指揮中心宣布疫情發展及邊境管制情況滾動檢討，適時調整並公告。