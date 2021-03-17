棒球／自然而美！王建民分享生活美學 將在兩地辦攝影展
記者黃建霖/綜合報導
2021-03-17 12:56:49
「沈默的王牌」王建民即將在三月底辦Wang’s Life王建民攝影展，展覽由BE HROES 策劃，3/27搶先在台南林百貨登場，緊接著3/31在台北大稻埕Olympus Plaza Taipei展出，展期至4/25結束，免費觀展，歡迎球迷朋友們一同走進王牌鏡頭下的視界。
今日舉行前記者會，聊起如何開始接觸攝影，總是鎂光燈焦點的王建民笑說，旅美期間認識不少媒體攝影記者，因此對攝影開始產生興趣，2009年大兒子出生，他想為自己和家人留下紀錄，讓他開始拿起相機，捕捉生涯的每一個瞬間，用鏡頭訴說生活中的故事。談起攝影，王建民說自己沒有特別偏好什麼主題，自然或人像都會拍，不過拍自己孩子最有感觸。「以前旅美時，沒有太多時間陪伴家人，有一次放假帶孩子出去玩，在日落時他們不想要結束行程回家，他們就希望夕陽不要太快下山，我就順手捕捉下這有感觸的一刻。」王建民分享說，自己拍照的哲學就是「自然而美」，覺得自然的東西就是最棒的，希望捕捉人事物最自然的一面。另外，他也分享自己認為最難拍攝的畫面，「感覺室內是比室外難拍一些，因為光影比較難掌握。」長年旅美的王建民，選擇在家鄉台南與求學時代旅居許久的台北分享自己的生活點滴。台南，是王建民的家，也是他棒球的起點。展品以台灣為主題，四季絢麗斑的花木繁盛，節慶張燈結的風俗民情，年代更迭的歷史建築以及充滿度與笑容的棒球，在在展現不忘初衷的本質與溫暖，傳達對於台灣土地的眷戀。台北則是追求夢想的起點，旅美後歷經巔峰、低潮，品嚐過人生的酸甜苦辣，從作品中看見每段旅程的學習、成長以及面對生活的處之泰然。以前在洋基時，王建民曾和名人堂投手「巨怪」Randy Johnson同隊效力，後者退休後也喜歡拍照，而建仔也有在關注老隊友，他認為Johnson的照片題材多變，也會拍一些搖滾的東西，相當有意思。