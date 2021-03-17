尋找高雄產業新聚落 謝金河：高雄市的遠景最值得期待
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-03-17 12:57:36
財信傳媒董事長謝金河昨（16）日參加「2021加碼投資大高雄產業論壇」後在臉書發文指出，與一群產官學專家，一起和高雄市長陳其邁探討大高雄的未來，今年看起來，若大南方計劃落實，高雄市的遠景最值得期待，而高雄市長陳其邁今受訪時也說「今年會是投資高雄大爆發的時間」，市府一定會全力在做。
謝金河說，去年在市長補選中勝出的陳其邁，回到自己最熟悉的城市，是到了交成績單的時候了，去年台積電照亮了南科，也使得台南市黃偉哲市長坐上東風，台積電，ASML及Google都把台南市推了一大把力，今年看起來，若大南方計劃落實，高雄市的遠景最值得期待。謝金河認為，一個城市的發展最重要的是投資帶動的產業經濟，過去高雄只聞樓梯響，企業投資不足，使得高雄很難出現大格局的變化，去年有了台積電照亮台南市的範例，陳市長招商勢必卯足全力，過去高雄是重工業之都，大家談到高雄的水質及空氣，總是負評居多，未來高雄必須重新定位，解決投資障礙，讓高雄成為最有希望的投資之都。高雄市長陳其邁今指出，在高雄目前有兩個重點，一個是打造一個最完整半導體產業聚落，第二個是5G Aiot的新創園區加速傳統產業的數位轉型，昨日也帶了許多國際大廠到高雄來看整個城市的狀況，包括力積電的黃崇仁董事長，他說對高雄不太熟悉，後來看了也嚇了一跳，說高雄原來那麼棒，所以過幾天他要再下來。陳其邁說，昨日也帶了25家台灣跟國際的半導體材料設備廠商看包括橋科、路科還有其他工業區，看這些廠商怎樣能夠來高雄，怎樣配置，簡單講就是在北高雄全力打造一個先進的半導體產業聚落，跟台南的科學園區作一個完整的Silicon Valley（矽谷），黃崇仁董事長也建議打造台南高雄的矽谷帶，這個一定是全球最先進的製程中心，跟最完整的半導體產業聚落，所以在今年到年初到年底一定是投資高雄大爆發的時間。陳其邁強調，這次缺水的危機裡面，高雄現在還是黃色的警戒，「供水無虞、供電無虞、土地充足」，並向所有先進大廠喊話，高雄是唯一所有科學園區座落城市，水、電無虞的城市，500億度的電高雄只用了285億度，水就更不用講，高雄超前部署，再生水廠有3個，伏流水也達到70萬噸的水，去年一整年供給台南的水量有兩座南化水庫這麼多，過去有一些說高雄沒水沒電的刻板印象，這個是錯誤的訊息。