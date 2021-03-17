尋找高雄產業新聚落　謝金河：高雄市的遠景最值得期待

與一群產官學專家，一起和高雄市長陳其邁探討大高雄的未來，今年看起來，若大南方計劃落實，高雄市的遠景最值得期待

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謝金河說，去年在市長補選中勝出的陳其邁，回到自己最熟悉的城市，是到了交成績單的時候了

去年台積電照亮了南科，也使得台南市黃偉哲市長坐上東風，台積電，ASML及Google都把台南市推了一大把力，今年看起來，若大南方計劃落實，高雄市的遠景最值得期待。

謝金河認為，一個城市的發展最重要的是投資帶動的產業經濟，過去高雄只聞樓梯響，企業投資不足，使得高雄很難出現大格局的變化，去年有了台積電照亮台南市的範例，陳市長招商勢必卯足全力，過去高雄是重工業之都，大家談到高雄的水質及空氣，總是負評居多，未來高雄必須重新定位，解決投資障礙，讓高雄成為最有希望的投資之都。

▲高雄市長陳其邁向所有先進大廠喊話，高雄「供水無虞、供電無虞、土地充足」，歡迎投資高雄。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.03.17）

高雄市長陳其邁今指出，在高雄目前有兩個重點，