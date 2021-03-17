超前部署 南服中心與水保局舉辦災害教育訓練強化防災
記者郭凱杰／高雄報導
2021-03-17 13:08:49
因應氣候變遷，提升第一線防救災人員對於氣候、災害本質、土石流防救災專業知識，行政院南部聯合服務中心與行政院農委會水保局臺南分局於今(17)日共同舉辦「110年度地方政府災害業務人員暨防災緊急聯絡人教育訓練及講習」，南服中心執行長陳政聞表示，希望透過不斷的教育訓練及講習，保持警戒心，以期未來當災害發生時，能將人命傷亡與財產損失降至最低。
今天的防災教育訓練及講習由陳政聞與水保局臺南分局分局長傅桂霖一同主持，來自臺南、高雄及屏東等32個土石流潛勢地區之地方政府災害業務人員、土石流防災專員及村里長共同參與，內容以「土石流防災」、「大規模崩塌緊急應變」、「土石流防災整備管理系統之重機械申請業務說明」、「自主防災社區教育宣導」等主題，以強化中央及地方政府及社區防災人員具有「減災、備災、應變、復原」之共識與作為，並透過教育訓練提升防災人員之知識及應變能力。陳政聞表示，因氣候暖化，不是出現極端大雨就是發生乾旱缺水現象，為防範南台灣山區土石流或與其他複合型大規模崩塌災害發生，水保局相當重視人民安全，因此南服中心與水保局臺南分局一直以來努力攜手打造南部山區的安全，透過不斷的教育訓練及講習，保持警戒心，以期未來當災害發生時，能將人命傷亡與財產損失降至最低。傅桂霖也以11年前莫拉克風災為例，在災害發生前也同樣出現乾旱，一旦開始下雨對於坡地鬆動，導致災害及土石流發生現象就相對高，易造成重大災害，因此水保局對危險聚落的檢視、物資盤點也已於3、4月份如火如荼展開，共同面對未來氣候變化及挑戰。