可以出國玩了！旅遊泡泡成行 帛琉總統將親自訪台
記者劉雅文/台北報導
2021-03-17 14:29:19｜2021-03-17 15:05:37
中央流行疫情指揮中心今(17)日宣布，開放台灣及帛琉旅遊泡泡成行，即日起開放團進團出帛琉，參加旅遊泡泡的旅客必須出發前配合於機場進行採檢，取得核酸(PCR)檢驗陰性報告，但是旅客自帛琉返台前無須進行PCR檢測，返台後可免除居家檢疫，並於返台後5天內實施加強自主健康管理，第5天自費採檢陰性後，改為一般自主健康管理至入境後第14天。
外交部部長吳釗燮也親自出席指揮中心記者會，證實帛琉總統惠恕仁將在3/28搭乘包機親自訪台，並在4/1返回帛琉，由於是工作訪問，將不會安排軍禮歡迎。吳釗燮提到，帛琉總統惠恕仁自今年1月21日上任以來，第一次出國訪問，也是國際新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發後，台灣第一次接待來訪的外國元首，對台帛邦誼意義重大。台灣和帛琉自1999年建交，這次旅遊泡泡正式啟動，也將是兩國第一個對外成立的旅遊泡泡。交通部次長祁文中表示，目前帛琉泡泡成行，預計一週兩班飛機，一班人數上限110人，預計每週四跟每週日飛，初期由華航波音738飛機來提供服務，目前已經請航空公司跟旅行社溝通，會以過去常安排帛琉的旅行社為主。祁文中也提到，目前初步規劃會以4/1為首航，因為這天剛好禮拜四，未來旅行社團客行程，會以五天四夜、四天三夜為主。指揮中心為了展示兩國友好，今天指揮中心記者會上，陳時中與吳釗燮等人，也特別戴上台灣與帛琉兩國國旗特製的口罩。
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