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影／轎車衝進中壢交通分隊　警荷槍圍捕　司機下車道歉了

記者李春台/桃園報導

2021-03-17 13:04:25

轎車衝進中壢交通中隊
▲中壢交通中隊凌晨遭到轎車衝進大門，停在門前的警車也受到波及毀損。（圖／記者李春台翻攝）
中壢交通中隊今（17）日凌晨1時50分左右，遭到一輛自小客暴衝撞進分隊大門，停在門口的一輛警車也遭波及。轎車駕駛黃姓男子肇禍之後被卡在中隊大門，中隊員警以為遭到歹徒攻擊，迅速荷槍實彈上前圍捕，喝令駕駛下車。沒想到黃男下車後第一句話就是向警方道歉，表示自己因為身體不適才會誤踩油門。
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中壢警方表示，肇事的31歲黃姓男子駕駛TOYOTA Altis銀色轎車由中壢區元化路駛往新明路方向，卻暴衝衝撞中壢交通中隊，先撞上門前停放的警車，然後衝上3階高的大門，撞毀大門後被卡住才停車。巨大撞擊聲立即引來員警上前圍捕，由於員警以為遭到恐怖攻擊，因此舉槍大聲喝斥駕駛下車，沒想到黃男一下車就向警方說「對不起」，並表示自己是因為身體不適誤踩油門才會釀禍。
警方表示，黃男酒測值為零，車上也沒有其他違禁藥物，初步排除酒駕。但他駕車失控造成3輛警用車輛受損，交通中隊大門玻璃碎裂，所幸並未造成現場人員受傷，黃男自己僅腳部輕微擦傷。全案依妨害公務罪、公共危險罪、毀損罪移送桃園地檢署偵辦。
 
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