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棒球／難忘在二寮拍日出　王建民：我從4點就在那等了

記者黃建霖/綜合報導

2021-03-17 13:22:05

王建民坦言自己為了等待日出花了很多時間
▲王建民坦言自己為了等待日出花了很多時間。（圖／朱永強攝）
「沈默的王牌」王建民即將在三月底辦Wang’s Life王建民攝影展，談起自己愛上拍照的過程，他說過去在美國看到攝影記者拍自己，慢慢對此產生了興趣。也分享了自己過去嘗試拍攝時的一些趣事，直說拍照也需要一些耐心，等待最好的景出現。
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王建民說自己現在大概有5、6台相機，靦腆的笑說確實尾此花了一些錢，「有些其實是很一般的相機，但也有一些是專業攝影機。」
「其實我當初也沒做什麼準備，就是拿了相機去問那些攝影大哥怎麼去抓畫面、怎麼去抓比例和角度。」王建民說自己開始拍的時候也是盡量請教前輩，「題材沒有固定偏好，就是有興趣、覺得美的畫面就會捕捉。」
攝影是一門需要「等候」的藝術，許多專家為了捕捉理想的鏡頭，常常因此等上數個小時，甚至是一天的時間，而談及自己等過最久的畫面，王建民說應該是拍日出的時候。「上次跑到二寮拍日出，有時候雲很厚，就需要耐心去等待日出完全出來，那時好像才4點多吧。」
建仔透露，有時候拍出來的景不會一次就滿意，要多拍幾張才會是想要的光線和畫面。至於會不會在後續對照片進行後製，他笑說有些會，但大部分還是想維持它們本來被捕捉的樣子。
本次展覽由BE HROES 策劃，3/27搶先在台南林百貨登場，緊接著3/31在台北大稻埕Olympus Plaza Taipei展出，展期至4/25結束，全部都可以免費觀展。
王建民謙虛的說自己拍照技術還很不成熟，要請進場的觀眾多包涵，但自己每一張照片都很認真在拍，希望大家可以欣賞他在南北兩地展出的不同作品。
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