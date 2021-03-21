台灣又輸出確診者？上海通報有確診　莊人祥回應了

我是廣告 請繼續往下閱讀

指揮中心統計，截至目前國內累計184,038例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含182,179例排除)，其中1,006例確診，分別為890例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡、963人解除隔離、33人住院隔離中。