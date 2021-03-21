台灣又輸出確診者？上海通報有確診 莊人祥回應了
記者劉雅文/台北報導
2021-03-21 17:09:49
上海市衛健委今（21）天上午傳來壞消息，公布新增4例新冠肺炎確診病例，但是其中一例是從台灣，因公在17號飛抵上海機場，經過採檢後確診。
根據了解，這名個案在3/17從台灣飛抵上海後，在集中隔離觀察時出現症狀，進而在20日確診，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官莊人祥，今天下午召開臨時記者會，說明國內新增一例境外個案時，也針對此輸出個案回應。莊人祥表明，有掌握到相關消息，也在今天上午發信中國大陸相關窗口，請他們提供個案相關資料，好進行國內的疫調，不過目前尚未接獲中國大陸官方的回覆。莊人祥表示，從去年至今在海外確診陽性個案共60例（不含此例），不過目前沒有看到這些個案對國內疫情造成影響。根據指揮中心統計，截至目前國內累計184,038例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含182,179例排除)，其中1,006例確診，分別為890例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡、963人解除隔離、33人住院隔離中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。