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潛艦國造傳韓國人洩密？立委鎖定「崔炫直」

記者呂炯昌／台北報導

2021-03-17 14:38:39

▲國造潛艦構型首度曝光，外型神似日本蒼龍級潛艦。（圖／海軍司令部提供, 2019.5.9）
▲國造防禦潛艦模型。（圖／海軍司令部提供）
台船承造國造防禦潛艦（IDS）預計2026年交付海軍，國民黨立委馬文君今（17）日爆料，高雄的烤肉街有韓國人洩漏潛艦國造機密，她提醒去找一名叫「崔鉉直（讀音）」的韓國人就可以知道。
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立院外交及國防委員會今日邀請國防部長邱國正進行業務報告，多位立委關切潛艦國造進度。民進黨立委蔡適應詢問，黃曙光預計在今年6月底屆退，之前有媒體報導，黃是否晉任一級上將繼續擔任參謀總長，但這涉及組織法等議題，到底有沒有這件事？
邱國正答覆表示，黃曙光將在7月1日依規定退伍，也沒有計劃要晉任一級上將。針對潛艦國造計畫接班人，邱國正表示，任何工作推動都有延續性，國軍就潛艦國造小組召集人的人選已有安排，但目前還未定案，所以不便對外說明。
馬文君爆料指出，高雄美術館附近有條韓國料理街，有許多來台從事潛艦國造事務的韓國人士經常在這裡用餐，更不避諱「高談闊論」有關潛艦建造的事務，包括畫圖、彎鋼板等，她怒斥海軍要求立委保密根本是笑話，馬文君提醒海軍，只要去找「崔鉉直」此人即可知曉內情。
在獲得德國技術輸出後，韓國不只能自製潛艦，還協助亞洲其他國家建造，包括印尼的柴電潛艦就是由韓國大宇造船海洋工程技術協助。據了解，國造潛艦雖然戰系由美方提供，但是儎台由韓國協助，台船聘請曾駐韓國軍協組退休軍官，擔任韓籍工程師顧問團隊傳譯。
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