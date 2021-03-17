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國民黨：民進黨別再製造假新聞　提出核四公投的是黃士修

記者余祥／台北報導

2021-03-17 13:55:13｜2021-03-17 13:55:24

國民黨發言人江怡臻
▲國民黨發言人江怡臻今(17)日在臉書表示，請民進黨不要製造假消息，重啟核四公投是由黃士修提起，不是國民黨。（圖／取自國民黨發言人臉書粉絲團）
民進黨批評國民黨提核四公投，國民黨發言人江怡臻今(17)日在臉書表示，請民進黨不要製造假消息，重啟核四公投是由黃士修提起，不是國民黨。民進黨一看到能源爭議，就急著要抓國民黨出來擋槍，卻忽略國民黨發起的公投案只有反萊豬與恢復公投綁大選二項。
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江怡臻表示，現在總統是民進黨，立法院多數也是民進黨，現在卻不斷檢討在野黨黨主席、縣市長、議員，不願負起執政責任，人民真的這麼好騙嗎？

江怡臻說，每個政黨都必須尊重人民的選擇，公投是每位公民對於國家能源政策最直接的意見，民進黨不應該一直用政黨和國家的力量去對抗與自己不同的聲音。
江怡臻批，民進黨一看到能源爭議，就急著要抓國民黨出來擋槍，卻忽略國民黨發起的公投案只有反萊豬與恢復公投綁大選二項。請民進黨秘書長林錫耀與發言人不要製造假消息，也請尊重由民間發起的核四公投領銜人黃士修。
江怡臻表示，能源政策屬於全國性中央政策，現在卻陷入煤炭、核能、天然氣的選擇難題之中，民進黨更是推託給各個地方政府做選擇，這樣的執政黨，根本不是執政黨。請民進黨說清楚合理的能源配比，不要把問題都推給地方政府，中央應明確規畫解決方案。
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