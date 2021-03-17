國民黨：民進黨別再製造假新聞　提出核四公投的是黃士修

江怡臻說，每個政黨都必須尊重人民的選擇，公投是每位公民對於國家能源政策最直接的意見，民進黨不應該一直用政黨和國家的力量去對抗與自己不同的聲音。江怡臻批，民進黨一看到能源爭議，就急著要抓國民黨出來擋槍，卻忽略國民黨發起的公投案只有反萊豬與恢復公投綁大選二項。請民進黨秘書長林錫耀與發言人不要製造假消息，也請尊重由民間發起的核四公投領銜人黃士修。江怡臻表示，能源政策屬於全國性中央政策，現在卻陷入煤炭、核能、天然氣的選擇難題之中，民進黨更是推託給各個地方政府做選擇，這樣的執政黨，根本不是執政黨。請民進黨說清楚合理的能源配比，不要把問題都推給地方政府，中央應明確規畫解決方案。
江怡臻說，每個政黨都必須尊重人民的選擇，公投是每位公民對於國家能源政策最直接的意見，民進黨不應該一直用政黨和國家的力量去對抗與自己不同的聲音。江怡臻批，民進黨一看到能源爭議，就急著要抓國民黨出來擋槍，卻忽略國民黨發起的公投案只有反萊豬與恢復公投綁大選二項。請民進黨秘書長林錫耀與發言人不要製造假消息，也請尊重由民間發起的核四公投領銜人黃士修。江怡臻表示，能源政策屬於全國性中央政策，現在卻陷入煤炭、核能、天然氣的選擇難題之中，民進黨更是推託給各個地方政府做選擇，這樣的執政黨，根本不是執政黨。請民進黨說清楚合理的能源配比，不要把問題都推給地方政府，中央應明確規畫解決方案。