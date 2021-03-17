中市缺水隱藏危機 議員指盧團隊沒做好準備
記者柳榮俊/台中報導
2021-03-17 14:00:54
台中市議會今(17)日臨時會市政府提水情專案報告，市議員施志昌表示，中部這次缺水問題最大的隱藏危機就是市長盧秀燕。施志昌指出，專案報告不僅資料不全，報告內也完全看不出市府各機關應對缺水危機的詳細作法，顯然盧團隊還沒做好充分的準備。
施志昌說，中市政府的水情專案報告，裡面完全沒有提到大台中每日所需的水量，不管是民生或是工業用水。目前預估中部地區的供水只能再撐兩個月左右，如果報告內沒有最基本的用水量分析，又如何評估市府的這些措施到底可以帶來多少效果？像是民生用水與工業用水的量分別是多少？究竟這些開源或是節流的措施佔每日供水的多少比例？如果擴大限水，各機關又要如何因應？施志昌表示，像是學校的民生用水與次級用水似乎沒有規劃，學校有中央廚房的不可能用次級用水，如廁沖洗不可能用自來水。醫療院所又需要儲備幾天所需的用水量？施志昌指出，這次缺水危機，最能發揮水資源利用的就是過去所建設的11處水資源中心，每日可以提供約10.6萬噸的回收水源。但除了啟用林佳龍時期規劃的豐原水資源中心，以及去年中央於臺中港區規劃與補助大量經費的「福田放流水回收再利用計畫」之外，中市府是否還有新的規劃？議員王立任表示，目前全台抗旱，台中市水利吃緊，水利局目前提供6處水資源回收中心，每日產量約10.63萬噸的水源以及72處新建建築工地地下水給大家使用。然水利局於2017年在台中市做過調查，共蒐集到105處湧泉水井資料，而這些湧泉的水質因為經過土地的自然過濾也都是相當清澈。為了以防屆時台中市面臨缺水窘境，水利局應當超前佈署利用湧泉當備援水源，並且積極規劃湧泉水資源再利用。經發局長張峯源表示，目前平均每日臺中的供水量約140萬噸，民生用水與工業用水約二比一。水利局長范世億表示，從胡志強市長時代就開始規劃水資源中心，林佳龍市長時代又規劃了兩處，而目前也預計在烏日設置水資源中心。衛生局長曾梓展則表示，已經通知各醫療院所要儲備水源，一般來說至少需要三天的量。教育局長楊振昇也答覆，教育局已超前部署，通知各學校要節約用水。