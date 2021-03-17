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台北大眾運輸發達怎還是一堆汽機車？網揭3主因：不意外

編輯中心/綜合報導

2021-03-17 16:46:07

▲新北市三重區重新路、中興南街口機車車流量大，交通局增設機慢車左轉專用道，避免人車爭道。（圖／新北市交通局提供）
▲有網友在PTT提問「台北已經是台灣大眾運輸最先進的縣市了，為何還是爆多汽機車？」釣出市民分析「3主因」。（圖／新北市交通局提供）
台北市無論是捷運或公車發展都相當完備，許多偏遠地區更設有公車站牌，民眾在搭乘上還算方便。不過，大家有注意到嗎？雖然台北大眾運輸很是發達，但路上仍可看到許多民眾騎車或開車，這讓一名網友不禁好奇發問原因，釣出市民分析回應。
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原PO在PTT八卦板表示，拿台北跟香港、新加坡相比，可以發現台北的汽機車數量硬是多出好幾倍，他認為，其他縣市大眾運輸較不發達，汽機車多情有可原，「但台北已經是台灣大眾運輸最先進的縣市了，為何還是爆多汽機車？多到外國媒體都要來拍世界奇觀，明明都差不多大、氣候也差不多啊！是台灣人太懶還是其他原因？」
▲有網友在
▲有網友在 PTT 提問「為何台北大眾運輸發達還一堆汽機車？」掀起討論。（圖／翻攝自PTT）
問題一出，隨即掀起熱議，許多人一致認為「騎車省時成本低」、「大眾運輸太擁擠」，以及「捷運離家遠」是主因，紛紛留言「捷運又沒停在我家門口」、「因為大眾運輸再方便也沒有機車方便」、「（大眾運輸）舒適度差，通勤時間還會暴增」、「騎車省時，待過台北上班就知道」、「捷運人擠人，公車也擠，車又多，你說怎辦」、「搭捷運比機車油錢還貴又比較慢啊！」「你知道我騎車20分搭車要1小時，成本還貴三倍嗎？」「騎車成本太低」、「騎機車便宜啊，而且快速」。
另還有網友直言「我覺得要看性別，我男生在台北幾乎都是騎機車，但是台北的女生就幾乎都是做大眾運輸」、「台北的汽機車大多是新北來的，新北大眾運輸還是不夠方便」、「新北過來的，看每天早上過橋一堆機車瀑布」、「你要看距離，短距離機車比捷運快多了，如果今天要到淡水我可能還會搭捷運，其他騎車快一點」。（編輯：許苡晴）
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