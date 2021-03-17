從理蕃道路到台9線 蘇花公路的前世今生
記者張志康/綜合報導
2021-03-17 14:15:59｜2021-03-17 15:16:28
昨（16）日一輛遊覽車在蘇花公路東澳下坡路段發生撞擊山壁的意外事故，導致6死、39傷，這也是蘇花改通車後最大的交通意外事故。這當然不是蘇花公路第一次發生重大交通意外，但為什麼蘇花公路這麼重要？
要談到蘇花公路，就不能不談到前清時代的「蘇花古道」。西元1874年，欽差大臣沈葆楨派遣夏獻綸及羅大春修築「理蕃道路」，後稱之為「蘇花古道」。到了西元1916年，日本在原本的基礎上，修築了「東海徒步道」。但因為無法通車，西元1925年，再將路面拓寬，並於1932年通車，日人稱之為「臨海道路」。二戰結束後，國民政府來台，將臨海道路改名為蘇花公路，當時的蘇花公路最窄的地方，路幅僅有3.5公尺，彎道最小半徑更僅有15公尺，僅容單線雙向通車，常常導致意外事故的發生。到了1980年代，交通部才逐步進行拓寬，到了1990年代才完成全線雙向通車。 由於1980年北迴鐵路通車，蘇花公路原本的客貨運需求，都轉向鐵路。蘇花公路從原本花蓮縣聯外的要道，逐漸轉為景觀公路及區域性交通為主。1990年，李煥內閣核定了「蘇花高速公路計畫」，並將其列為「環島高速公路網發展計畫」之一。到了2000年，蘇花高計畫通過環境影響評估准予開發，但2003年時任花蓮縣長的謝深山，受到某宗教團體及環團的壓力，向時任行政院長的游錫堃表達緩建蘇花高的態度。2004年，游內閣任內核定的「新十大建設」確定排除了蘇花高。從2004年到2008年這段期間，蘇花高的環境差異分析一直無法通過。甚至成為藍綠雙方彼此交戰的籌碼。2008年政黨輪替後，7月時任行政院長的劉兆玄宣布推動「蘇花公路（危險路段）替代道路」（「蘇花替」）。2009年公路總局提出了「台9線蘇花公路山區路段改善計畫（蘇花改）」，陸續展開環評會議。2010年，蘇花公路因為颱風梅姬的暴雨導致重大坍方，並導致一輛滿載陸客的遊覽車墜海。加速了蘇花改的環評腳步。2011年，蘇花改環評通過，開始動工。2018年，蘇澳到東澳路段通車，南澳到和平及和中－大清水段也於2020年1月完工通車。 蘇花改雖然完工，但部分路段仍沿用原蘇花公路，為提升這些路段的安全性，2019年行政院通過了可行性研究，開始進行環境影響評估，若一切順利，預計將於2030年完工。另外，由於目前民眾若行駛國道5號接蘇花改，需於蘇澳下高速公路進入蘇澳市區。交通部高公局於今年1月完成國5銜接蘇花改可行性評估，並提報交通部。這項計畫規畫由蘇澳端新闢聯絡道往蘇花改永樂高架橋，長度約7.1公里，預估耗資178億元，工期約5年半。完工後，假日由國5銜接蘇花改，預估可節省15到20分鐘車程。