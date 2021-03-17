SJ補償「台灣老婆」過情人節 跨海曬恩愛：我的心在你那
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-03-17 18:06:07
韓團SUPER JUNIOR（SJ）睽違1年2個月，終於發行第10張正規專輯《The Renaissance》，成員神童、圭賢、藝聲、希澈、利特、厲旭、東海、始源、銀赫也特地錄製影片，秀中文講土味情話送給「台灣老婆」們。
SJ專輯預售當天，台灣粉絲大量湧入購買網頁，一度癱瘓網站，消息傳到SJ成員耳裡，大家驚喜之餘不忘感謝粉絲，說著：「真不愧是我們E.L.F.（粉絲名）」給予肯定。而專輯是在白色情人節之後發行，成員也以中文準備土味情話大撩台灣老婆。 影片中，銀赫大喊「老婆」後，表示：「前幾天是情人節嘛，沒辦法一起度過，實在太可惜了，所以我做了一些準備，你們知道牆壁（wall）、眼睛（eye）和膝蓋（knee）的英文怎麼說嗎？」隨後再用中文說出「我愛你」，結果被神童嗆聲「這是什麼啊！」 神童表示也有準備土味情話，秀中文說：「猜猜我的心，在左邊還是右邊？恩～在你那邊！」動作笑翻全場，獲得利特稱讚「做得真好，有做功課喔」。東海不遑多讓，跟著用中文表示：「落葉歸根，我歸你！」成員喜愛台灣粉絲的心可見一斑。 SJ專輯主打歌《House Party》出自「SM娛樂」王牌製作人劉英振之手，這也是劉英振睽違7年的參與製作，歌曲意指是向生活於疫情下的大家傳達希望，鼓勵不要忘記瑣碎日常生活中的幸福，並有著「就快結束了，加油」的打氣信息。《The Renaissance》已在台數位上架；SJ的日文專輯《Star》台壓已發行。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。