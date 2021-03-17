中國擬4月初公布人口普查結果　相關政策受矚

（中央社記者沈朋達上海15日電）中國國家統計局發言人劉愛華表示，中國第7次全國人口普查工作已到最後階段，預計將於4月上旬召開記者會，公布普查結果。與人口相關的生育及養老等政策近來受到高度關注。
身兼中國國家統計局國民經濟綜合統計司司長的劉愛華，今天在記者會中回答記者詢問時，作上述表示。有記者問到，人口普查的登記工作已經完成，數據呈現中國的人口出現哪些新變化？而數據是否可應證近期各界熱議的東北等地人口外流、老齡化加深問題？劉愛華則回應指，相關人口普查工作已進展到最後的數據審核匯總階段，初步預計於4月上旬召開記者會，公布結果，目前暫無數據可公布。至於東北人口問題，她則稱，有關部門會在數據公布後研究。中國東北三省因為人口外流嚴重，2月時曾傳出可能率先試辦放開計劃生育政策。但中國國家衛健委隨後又發表聲明，指東北地區人口長期減少的原因是多方面的，「不是簡單放開生育政策就能解決的」。中國在1949年後，共進行過6次全國性全國普查，分別在1953年、1964年、1982年、1990年、2000年和2010年。第7次人口普查於2020年11月1日展開，普查內容涵蓋姓名、公民身分號碼、性別、年齡、民族、受教育程度、行業、職業、遷移流動、婚姻生育、死亡、住房情況等。外界關注，此次人口普查反應的人口結構變化是否會促使計畫生育政策進一步放寬；由於普查涉及住房情況，外界也關注，這是否是為推出「房產稅」而鋪路。（編輯：張淑伶）1100315