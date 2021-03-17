竹縣議會考察東興圳景觀再造，議長張鎮榮期許儘速完工

新竹縣竹北東興圳景觀一期工程自1月底開放以來，開放式的水域公園吸引周邊社區居民前往運動休閒，新竹縣議會17日上午進行地方建設考察，關切東興圳景觀再造計畫執行概況，並交流民眾意見。議長張鎮榮肯定縣府團隊在一期工程的努力，打造東興圳成為文化保存與休閒遊憩並存的好地方，希望二期工程能夠儘速如期完工，提供竹北這個新興都市更美好水與綠休閒去處。

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新竹縣長楊文科表示，去年10月至11月定期會期間，許多議員針對「東興圳整體景觀再造計畫」一、二期工程提出許多批評與指教。文化局除要求一期承商進行缺失改正，針對二期工程也記取教訓，在最短的時間終止契約、重新招標、盡快施工。如今第一期工程已全部完工，開放民眾使用，並獲得許多鄉親的肯定與迴響。第二期接續工程，包括「汾陽堂、公三公園及民俗公園」等3個工區，已經在3月15日同步進場開工，預計在6月底前完工，7月提報客委會結案。針對二期工程，工務處一定會如期如質完成，讓打造文化意涵、水與綠城市優質公園的目標如期達陣。

文化局長李安妤指出，東興圳景觀再造計畫透過水域治理的方式，實現生態復育及體驗教育的核心理念。藉由去除過去水泥化的圳道，用多孔隙的卵石增加水中小生物棲息空間，如今圳道中水草豐沛，公園裡可見白鷺鷥、喜鵲、夜鷺、烏秋、伯勞多種鳥類現蹤，創造動植物多元化棲地的目標已有明顯成效。植栽方面分為喬木、灌木和草本，以呈現複層式景觀變化，栽種的喬木如九芎、黃槿、苦楝，都具有地方民俗特色，而柚子、楊梅、番石榴、虎頭柑，則是客家村莊常見的果樹，是很好的食農教育體驗實例。東興圳不但是都市中難得的水域公園，更具有豐富深厚的歷史人文意涵，為了讓孩子認識生長的土地，在相關規劃上，以台灣原生種、特別是客家民俗植物為優選，不但適應地方氣候、抗病蟲性高，也是很好的生態教育題材。

文化局副局長林益洲簡報時表示，東興圳景觀再造計畫在擴大水域空間的同時，盡量保留自然綠地，減少各項水泥化人工設施，因此沒有設置太多兒童遊具場地。民眾關切的水域安全維護、加強夜間照明、增設洗手台等建議，也已納入規劃將陸續執行。工務處長林鶴斯也到場簡報二期的工程內容和期程，表示會限期在今年6月完工，辦理驗收後預計在8月開放。