帛琉泡泡4／1首航 陳時中親帶隊？笑虧：讓羅一鈞先去
記者劉雅文/台北報導
2021-03-17 15:00:38｜2021-03-17 15:15:57
中央流行疫情指揮中心今(17)日宣布，開放台灣及帛琉旅遊泡泡成行，即日起開放團進團出帛琉，參加旅遊泡泡的旅客必須出發前配合於機場進行採檢，預計首航將在4/1成行。
對此有媒體問及，指揮中心指揮官陳時中等人，是否會參與帛琉旅行泡泡首航，對此陳時中先是笑了笑後回應，：「如果羅副（疾管署副署長羅一鈞）有空...帶他去一下...哈！」，陳時中表示自己可能不會親自去，可以讓羅副回來跟大家做詳實報告。他還開玩笑的說，要看有無空位，因為第一班可能很滿，如果人太多就不跟人家搶了。此外，外交部部長吳釗燮也親自出席指揮中心記者會，證實帛琉總統惠恕仁將在3/28親自訪台，並在4/1返回帛琉，由於是工作訪問，將不會安排軍禮歡迎。對於相關帛琉總統訪台行程，吳釗燮表示，除了我們幫他們安排高層會面，像是總統會面之外，其他都是推廣旅遊相關行程，目前並沒有安排到指揮中心的行程。至於針對旅遊泡泡開放後，如果有相關團員在機場驗出陽性，後續處理方式為何？陳時中表示，確診本人需要立即到醫院進行治療隔離，相關接觸者也會展開疫調進行居家隔離，至於是否全團取消，陳時中說不排除，但是可能性相當小一點。交通部次長祁文中也在記者會表示，建議民眾可以購買有醫療相關的保險，像是「醫療專機後送」或是「必要住院醫療」等，確保如果在當地有醫療需求的時候，能有所保障。
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