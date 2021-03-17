中市府推肉品市場轉型活化 議員質疑畫大餅
記者柳榮俊/台中報導
2021-03-17 15:11:50
台中市政府推動肉品市場原址轉型活化，撤除拍賣及屠宰業務，預計今年底將拆除重建，市議員賴佳微今(17)日議會專案報告質詢表示，從來都不見盧市長對這商業用地詳細的規劃內容為何，目前完全只著力在對於現有的場址進行拆遷，其他都全部畫大餅，質疑難道等到選舉時才要趕鴨子上架。
賴佳微表示，自從肉品市場說要現址拆建以後，說要蓋結合觀光批發的複合型商場，但卻只聞樓梯響。不能一切都等拆完以後才來開始決定要如何詳細規劃，要儘速開始盤點最適合的商業資源，替北區經濟發展注入強心針。賴佳微呼籲，市府應做好詳細的市場調查跟初步可行性評估，更重要的是要落實在地居民的溝通，這個複合型的商業大樓一定必須要有效結合在地特色，並且推動品牌化，才有辦法在商業競爭激烈的台中脫穎而出。另針，對台中市肉品市場轉型，屠宰與拍賣業務將轉移到周邊地區，被質疑無配套措施，市議員陳政顯在議會中指市府在過程中與業者溝通次數不夠多，建議市府應對肉商、攤商損失給予補償。議員江肇國針對「肉品市場轉型後禁止屠宰豬隻」提出質疑，指出台中市政府無法將肉品市場遷移，倉促宣布直接關閉，可見施政無能、不負責任。禁止屠宰與拍賣後，將影響民生消費市場，豬肉價格將會上漲、品質將會下降，而味道與污染也會四處擴散。江肇國表示，在目前配套不足之下倉促關閉，首先會導致價格上漲，以今年3月初肉品市場減量三分之一後，台中市毛豬價格立刻飆升到全國最高，迫使市府要市場每日再釋放300頭豬以穩定價格。年底，全面停止屠宰後台中市的毛豬價格勢必飆高，引起消費者恐慌。江肇國指出，市府說肉品市場關閉後台中市可以吃豬不宰豬，事實是肉品市場的屠宰量化整為零，轉移到大安、大里、太平、潭子等地，造成台中市到處殺豬、污染四處跑，整個環境更加惡化。議員邱素貞表示，年底將撤除屠宰及拍賣業務，影響上千個肉商家庭生計，肉商煩惱睡不著，希望市長盧秀燕能夠聽進業者心聲，別讓肉商活不下去。邱素貞說，豬隻轉移其它民間屠宰場後，將導致工作鏈紊亂，加上運輸費時，除骨、內臟處理等工作，根本無法在時程內完工，運送過程，豬肉是否發臭，引發異味飄散、噪音、廢污水排放等環境衛生問題，都需要有配套可行辦法，避免造成二度污染。農業局表示，未來肉品市場撤除拍賣及屠宰業務後，台中市肉商生鮮豬肉來源可由彰化、南投及台中大安等肉品市場及市區鄰近屠宰場供應，經統計台中市各屠宰場在符合相關核定的屠宰速率及水污染防治許可證下，足以容納台中市肉品市場屠宰頭數。此外，台中市肉品市場未來原地轉型活化後，規劃為屠體批發、分切交易模式，作為豬肉交易平台，未來針對肉品運輸品質保鮮情形，以恆溫保鮮冷鏈運輸車將豬肉運送至台中市肉品市場進行公開及公平交易，再配送至各市場肉攤零售，全面運用冷鏈物流車輛，提升肉品運輸衛生安全與品質，維護民眾消費權益及健康。農業局指出，市府重視屠宰線技術員工工作權，將儘速統計台中市其他屠宰場預估可增加屠宰線的技術員工員額數，並請勞工局協同該工會進一步了解所屬會員具體需求，輔導轉介至其他屠宰場工作，若有轉職意願者，將透過職業訓練輔導順利就業，維護既有員工權益。