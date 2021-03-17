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帛琉泡泡成行！篩檢陰性才出發　「恐提前5小時到機場」

記者劉雅文/台北報導

2021-03-17 15:24:40

帛琉
▲台帛旅遊泡泡即將成行，中央流行疫情指揮中心今（17）日正式對外宣布。（圖／KKday）
中央流行疫情指揮中心今(17)日宣布，開放台灣及帛琉旅遊泡泡成行，即日起開放「團進團出」帛琉，參加旅遊泡泡的旅客必須出發前配合於機場進行採檢，預計首航將在4/1成行。
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交通部次長祁文中表示，目前帛琉泡泡成行，預計一週兩班飛機，一班人數上限110人，預計每週四跟每週日飛，初期由華航波音738飛機來提供服務，目前已經請航空公司跟旅行社溝通，會以過去常安排帛琉的旅行社為主。
祁文中提到，爆發疫情前，台灣每年大約有兩萬遊客參訪帛琉，約有10到20家旅行社參與行程安排，目前開放帛琉泡泡成行後，將透過台灣旅行業同業公會全聯會，來安排相關旅行社規劃行程，並且透露未來旅行社團客行程，會以五天四夜、四天三夜為主。
另外由於規定要先在機場採檢，取得陰性報告才能出發，祁文中提到，將會分成管制區跟非管制區，拿到PCR陰性報告才能到管制區，每班上限110人，預計將分批採檢，採檢結果最快要兩個小時出爐，因此推算旅客從到達機場到上機，初步預估要控制在五小時內完成。
另外，有民眾擔憂如果在當地出現身體不適，或是有採檢需求等，對此，祁文中提到，建議民眾可以購買有醫療相關的保險，像是「醫療專機後送」或是「必要住院醫療」等，確保如果在當地有醫療需求的時候，能有所保障。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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