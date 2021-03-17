愛老人「巷弄長照站」走進社區服務民眾
記者陳美嘉／高雄報導
2021-03-17 15:19:46
台灣已邁入高齡社會，對於年長者的照顧愈受重視，「大昌巷弄長照站」今（17）日正式揭牌啟用，由義大大昌醫院、覆鼎金保安宮、鼎金里及鼎西里里長攜手合作，藉由課程與活動安排，讓在地長者能達到預防及延緩失能的目標。而華山基金會自民國88年成立，長期支持孤老服務，持續號召社會大眾一起響應「愛老人」。
義大大昌醫院院長張基昌、執行副院長林立人等人一同為「大昌巷弄長照站」揭牌，提供社會參與、健康促進、共餐服務、預防及延緩失能服務，也安排電話問安及關懷訪視。並於每週一及週三早上提供課程與活動安排。院長張基昌說，近年來台灣人口快速老化，已達到高齡社會的標準，重視並持續推動長照政策，是刻不容緩的事。
義大大昌醫院為參與響應政府長照2.0政策，持續走進社區服務在地民眾，特與高雄市覆鼎金保安宮接洽，借用第五香客大樓供設置長照C據點，提供鄰近長者就近參與。長輩可參與芳香療法、中醫八段錦及音樂律動等預防及延緩老化課程，此外，也會安排帶動律動的老師、高雄科技大學及義守大學的學生設計課程，讓長輩的學習能夠更多元，達到活躍老化及增進健康識能。
華山基金會鼓山1愛心天使站在地服務已屆滿13年，服務累積超過200多位弱勢長輩，為感謝地方善士、企業常年協助，今（17）日在龍泉幼兒園舉辦「幸福高高掛」13周年感恩茶會，邀請服務的長輩及長期支持的善士、義工們同歡，資深畫家也是長期受服務的莊昆倩阿公送上自己創作的畫作，代表華山及受照顧的長輩們向長期支持孤老服務的善士與義工表達感謝之情。