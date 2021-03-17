愛老人「巷弄長照站」走進社區服務民眾

台灣已邁入高齡社會，對於年長者的照顧愈受重視，「大昌巷弄長照站」今（17）日正式揭牌啟用，由義大大昌醫院、覆鼎金保安宮、鼎金里及鼎西里里長攜手合作，藉由課程與活動安排，讓在地長者能達到預防及延緩失能的目標。而華山基金會自民國88年成立，長期支持孤老服務，持續號召社會大眾一起響應「愛老人」。

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▲「大昌巷弄長照站」揭牌啟用，藉由課程與活動安排，讓在地長者能達到預防及延緩失能的目標。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.17）

× ▲「大昌巷弄長照站」揭牌啟用，藉由課程與活動安排，讓在地長者能達到預防及延緩失能的目標。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.17）

義大大昌醫院為參與響應政府長照2.0政策，持續走進社區服務在地民眾，特與高雄市覆鼎金保安宮接洽，借用第五香客大樓供設置長照C據點，提供鄰近長者就近參與。長輩可參與芳香療法、中醫八段錦及音樂律動等預防及延緩老化課程，此外，也會安排帶動律動的老師、高雄科技大學及義守大學的學生設計課程，讓長輩的學習能夠更多元，達到活躍老化及增進健康識能。

▲華山基金會鼓山1愛心天使站舉辦「幸福高高掛」13周年感恩茶會，邀請服務的長輩及長期支持的善士、義工們同歡。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.17）