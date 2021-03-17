關廟旺萊開賣！黃偉哲：會買鳳梨的就是好國
記者鄭婷襄／台南報導
2021-03-17 15:22:07
台南關廟鳳梨已進入產季，台南市長黃偉哲今（17）日偕多位市議員至產地關廟區主持「2021 旺來開賣啦」行銷記者會，黃偉哲說：「會買鳳梨的就是好國，所以我們其實並沒有排拒任何市場，所以包括中國的市場如果他們願意買，也謝謝他們」。
台南是台灣的農產品重鎮，芒果、文旦、稻米、酪梨、木瓜、龍眼等都是台南知名水果，尤其鳳梨更是全台知名，品質優良產量豐盛，關廟也有「鳳梨的故鄉」之美譽。每年4至6月份台南的鳳梨進入盛產期，台南的鳳梨產量佔全台14%，目前台南鳳梨種植面積大約一千五百公頃左右，年產量約六萬九千七百多公噸，其中關廟鳳梨產量佔台南市的30%，為全市最高，另新化的鳳梨佔全市的12%，龍崎則佔5%。台南市政府指出，台南鳳梨能夠在市場上一枝獨秀，除了土壤及氣候適宜鳳梨成長，關鍵就在於注重品質及栽種技術穩定成熟，由於國內鳳梨栽培技術不斷推陳出新，以關廟鳳梨來說一年到頭都有生產，品種也愈來愈多，4至7月盛產期的鳳梨甜度最高，首先登場的17號金鑽鳳梨，甜度高口感好在市場上很受歡迎，是關廟最富盛名且數量最多的品種，接下來16號甜蜜蜜鳳梨、21號黃金鳳梨、19號蜜寶鳳梨輪番上市，品種不同，風味各異。台南市長黃偉哲表示，鳳梨的產季是從南往北一直開始，從三月初的屏東一直到三月底的台南關廟鳳梨開始，到了四月就是旺季的時候，也就是說到四月份的時候，屏東、高雄也在生產，所以說四月的時候，生產的壓力最大。黃偉哲說，目前為止，鳳梨在台北市運銷公司的價格是每公斤已經高達27元，已經是相當高了，相信隨著鳳梨的旺季到來，鳳梨的價格應該會維持平穩，線在各訂單已陸陸續續的下來，所以也要求農業局還有相關局處要把鳳梨的訂單疏散到四月跟五月，要不然三月變成訂單多，然後生產少，這樣子的話鳳梨價格哄抬太高，反而不利農民，學經濟學的人都學過蛛網理論，蛛網理論就是產銷的時間有落差，希望讓產銷能夠平衡，過高跟過低都不是好現象，而被問到鳳梨是否不再到中國？黃偉哲則說：「我沒這麼說啦，當然鄧小平說過一句話，黑貓白貓只要會抓老鼠的就是好貓，中國、外國，只要會買鳳梨的就是好國，我們並沒有排拒任何市場，所以包括中國的市場如果他們願意買，我們也謝謝他們」。