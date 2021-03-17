改名鮭魚吃壽司？內政部籲：只有3次機會　改之前三思

知名壽司連鎖店推出優惠活動，姓名中有「鮭魚」兩字可享免費，引爆改名熱潮。今（17）日各地陸續有民眾到戶政事務所改名「鮭魚」，還上傳改名後的身分證，表示要去吃免費壽司，卻也傳出有人改名後才發現在小時候就已被父母用掉2次改名次數，加上為了吃壽司改名已是第3次，無法改回，內政部戶政司副司長鄭信偉表示，改名屬於每個人的自由，但一個人一生僅3次改名機會，呼籲民眾改名前三思「為何而改」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

根據台北市民政局統計，截至今日中午，共有20人改名為「鮭魚」，其中又以大安、士林、中山、南港區各3人最多，信義戶所則說明改名後戶籍謄本的記事欄會有鮭魚跟著一輩子，就有一名男子被勸退。台中市民政局今天表示，到中午為止，已有15人前往戶政事務所申請改名，並說吃完後即改回原名。

對於部分民眾改名吃免錢，鄭信偉表示，每個人一生只有3次改名機會，不管改名後隔多久，只要改了，就計算一次，再改回原本用過的名字，也會算一次，意即為了吃這次免費壽司大餐，就會用掉3次改名機會中的2次，呼籲民眾在行動前多加思考值不值得。

但根據內政部戶政司姓名條例，第9條第6項規定，每個人可因其姓名音譯過長、字義粗俗不雅，或者特殊原因，有3次改名的機會，也是這波改名潮的法源由來。

而姓名條例第9條的前5項則提供不小心改3次姓名的人解套，如與直系3等親以內之親屬姓名相同、與有案在身的通緝犯姓名相同、在相同學校或公民營事業服務或就學時，和他人姓名相同，都可以申請改名，且不在第6項的3次內。

意即在實務上，若有民眾真的不小心「3次」了，也可商請沒改過名的同事、同學、直系3等親以內的親屬幫忙改名，協助自己脫身。