NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

改名鮭魚吃壽司？內政部籲：只有3次機會　改之前三思

記者吳承翰／台北報導

2021-03-17 15:31:21｜2021-03-17 16:01:32

內政部
▲內政部表示就算改名後再改回本名，也會用掉一次改名的機會，呼籲民眾改名前要三思。（圖／翻攝內政部臉書）

知名壽司連鎖店推出優惠活動，姓名中有「鮭魚」兩字可享免費，引爆改名熱潮。今（17）日各地陸續有民眾到戶政事務所改名「鮭魚」，還上傳改名後的身分證，表示要去吃免費壽司，卻也傳出有人改名後才發現在小時候就已被父母用掉2次改名次數，加上為了吃壽司改名已是第3次，無法改回，內政部戶政司副司長鄭信偉表示，改名屬於每個人的自由，但一個人一生僅3次改名機會，呼籲民眾改名前三思「為何而改」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

據台北市民政局統計，截至今日中午，共有20人改名為「鮭魚」，其中又以大安、士林、中山、南港區各3人最多，信義戶所則說明改名後戶籍謄本的記事欄會有鮭魚跟著一輩子，就有一名男子被勸退。台中市民政局今天表示，到中午為止，已有15人前往戶政事務所申請改名，並說吃完後即改回原名。

對於部分民眾改名吃免錢，鄭信偉表示，每個人一生只有3次改名機會，不管改名後隔多久，只要改了，就計算一次，再改回原本用過的名字，也會算一次，意即為了吃這次免費壽司大餐，就會用掉3次改名機會中的2次，呼籲民眾在行動前多加思考值不值得。

但根據內政部戶政司姓名條例，第9條第6項規定，每個人可因其姓名音譯過長、字義粗俗不雅，或者特殊原因，有3次改名的機會，也是這波改名潮的法源由來。

而姓名條例第9條的前5項則提供不小心改3次姓名的人解套，如與直系3等親以內之親屬姓名相同、與有案在身的通緝犯姓名相同、在相同學校或公民營事業服務或就學時，和他人姓名相同，都可以申請改名，且不在第6項的3次內。

意即在實務上，若有民眾真的不小心3次了，也可商請沒改過名的同事、同學、直系3等親以內的親屬幫忙改名，協助自己脫身。

關鍵字

NOW民調中心

因為疫情，台灣邊境管制已經超過1年了，放開帛琉旅遊泡泡，你會想嘗試嗎？

因為疫情，台灣邊境管制已經超過1年了，放開帛琉旅遊泡泡，你會想嘗試嗎？

繼續作答
3月12日，北歐的丹麥、挪威及冰島三國宣布暫緩施打AZ疫苗，後續包括荷蘭、義大利等國家也宣布暫緩施打該疫苗。若指揮中心宣布可免費施打AZ新冠疫苗，您會？

3月12日，北歐的丹麥、挪威及冰島三國宣布暫緩施打AZ疫苗，後續包括荷蘭、義大利等國家也宣布暫緩施打該疫苗。若指揮中心宣布可免費施打AZ新冠疫苗，您會？

繼續作答
您逛過IKEA敦北店嗎？

您逛過IKEA敦北店嗎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

情侶之間可以互查手機嗎?

可以
不可以
53.33%46.67%
2021-03-17-2021-03-23

丹丹ＶＳ峮峮！在您心中您認為誰的人氣更高？

丹丹
峮峮
0%100%
2021-03-17-2021-03-23

雙帥對決！蔣萬安 VS 吳宜農，您覺得誰最帥？

蔣萬安
吳宜農
68.55%31.45%
2021-03-16-2021-03-22
即時
推薦閱讀