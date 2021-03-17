保安大隊去年線上立破1805件 平均每月破150件
記者鄧力軍/台中報導
2021-03-17 15:36:26
臺中市政府警察局保安警察大隊長王子雄，昨(16)日在警察廣播電臺臺中分臺「945會客室」接受主持人沈燕採直播的專訪，王子雄首先指出，保大充分運用大數據分析及治安熱區熱點等資訊，密集重磅打擊街頭犯罪，去(109)年「線上立破」績效共計1,805件1,974人(包含通緝犯48人、詐騙車手案15人、竊盜案、毒品案1907人、槍砲案3件等)，這個成果是由三個外勤中隊同仁不眠不休、工作認真、勤務落實所共同交出的亮麗成績單。
臺中市政府警察局去(109)年全般刑案、全般竊盜、暴力犯罪與詐欺犯罪的「發生數」與前年相較，呈現穩定減少，其中全般刑案破獲率達98.15%，較前年增加2.38%；另每10萬人口全般刑案發生數，六都最低，另第一波校園及少年毒品查緝專案工作在六都皆是排名第一、第5波全國安居緝毒專案蟬聯六都有功機關績優單位、今年在打擊詐欺專案成效暫列第2名。王子雄表示，絕不容許黑道幫派分子危害社會治安，將持續針對轄內易滋事重點場所實施擴大臨(路)檢勤務，進行強力掃蕩，以優勢警力，達到威嚇效果，讓民眾能安居樂業。警察是穩定社會及人心的重要力量，期盼市民朋友能繼續支持並協助警方打擊犯罪，強化警民合作，共同為打造臺中市成為安心安全的宜居城市而努力。最後籲請台中市居民到「LINE TODAY」投票，給臺中市警察局加油、打氣! (開啟LINE，點擊下方「TODAY」後，再點擊上方「國內」選項，即會顯示「六都之中，你認為哪裡治安最好?」之投票議題)