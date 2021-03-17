台帛旅遊泡泡小確幸來了！醫樂觀其成 另揭「唯一擔心」
編輯中心/綜合報導
2021-03-17 16:09:33
中央流行疫情指揮中心今（17）日宣布，台灣及帛琉旅遊泡泡成行，即日起開放「團進團出」帛琉，參加旅遊泡泡的旅客必須在出發前配合於機場進行採檢，預計首航將在4/1出發。對此，前台大醫院感染科醫師、旅遊部落客林氏璧表示樂觀其成，認為這是「在台灣疫苗施打率起來前的一點小確幸」，但也透露唯一擔心是在「桃園機場」。
林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文評論台帛旅遊泡泡，指出「帛琉是用莫德納疫苗，目前已經施打至少一劑的佔40％，打完兩劑的佔18％，接下來還會更高。且他們的核酸檢測是台灣支援的，我們對於他們的境內零確診應該是非常有掌握」。林氏璧認為「對兩地社區的乾淨度都有一定信心的話，基本上現在的規劃是安全的」。但林氏璧也透露「唯一擔心」是在桃園機場，「可能接觸到海外回來病毒的機會主要就是在桃園機場」，且出國團員要提早到機場接受檢測。林氏璧最後預測台灣朋友因為悶壞了，應該會捧場踴躍報名，他對此樂觀其成。若一切順利，以台帛泡泡為範例，尋找建立其他的旅遊泡泡，也是有機會，「這也是在台灣疫苗施打率起來前的一點小確幸了」。而關於在桃園機場的規劃，交通部次長祁文中表示，將會分成管制區跟非管制區，拿到PCR陰性報告才能到管制區，預計將分批採檢，採檢結果最快要兩個小時出爐，因此推算旅客從到達機場到上機，初步預估要花五小時。（編輯：倪浩軒）
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