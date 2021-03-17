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中國威脅迫近美國本土！美軍上將：在中南美影響力劇增

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-03-17 15:50:08

美國南方司令部司令、海軍上將法勒
▲美國南方司令部司令、海軍上將法勒指出，中國在中南美洲的影響力構成對美國的威脅，並且也危及到台灣在該地區的邦交國。（圖／美聯社／達志影像）
美國政府近日多次公開指出中國日益增長的威脅，高階官員訪問東亞盟國加強夥伴關係，週四（18）也將在阿拉斯加舉行美中「2+2」會談。美國南方司令部司令、海軍上將法勒（Craig Faller）也提出警告，華盛頓與北京在「國際主控權」上的競爭最前線，可能比想像中更接近美國本土。
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《美國之音》報導，負責中美、南美美軍事務的美國南方司令部司令、海軍上將法勒週二（16）在國會表示，新冠疫情在南美洲肆虐，中國藉此將自己的想發灌輸給這些國家，嚴然已成南美洲地區的主要威脅，而且中國威脅不斷北上，已經觸及巴哈馬、墨西哥。
法勒表示，他將美國所在的西半球視為國際主導權競爭的前線，北京不斷迫近的態勢，讓法勒認為美國的影響力正在減弱。他舉例，比方說中國透過與他國簽訂港口協議、以貸款換取政治影響力，或是透過監控、科技技術、疫苗外交等方式獲得利益。
法勒指出，中國正在利用新冠疫苗、5G、科技技術在一些國家內部製造不合，例如台灣以及該地區的其他國家。早前《紐約時報》報導，中國施壓台灣在中、南美洲的邦交國，要求他們與台灣切斷關係以換取新冠疫苗。
此外，法勒森為，中國也涉及中南美洲的跨國犯罪，地區的毒品、槍枝、礦業、人口買賣的背後，主要資金為中國的洗錢活動。為了反制中國在美洲的威脅，法勒呼籲美國國會議員確保美國能繼續維持地區夥伴關係。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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