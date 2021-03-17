台中捷運僅測試一輛 議員批拿市民開玩笑
記者柳榮俊/台中報導
2021-03-17 15:51:37
台中捷運綠線將要在25日試營運，今(17)日台中市議會專案報告，市議員質疑，檢測數據都未公開給市議會，安全是否無虞？更質疑市府載重測試只有測試一輛，拿市民開玩笑，完全靠運氣，根本令人擔心未來試營運的安全，要求市長盧秀燕不要太相信專家，而且求償問題，也未列在報告上，根本是唬弄議會。民進黨團會要求捷運的事故、改善的作為、復駛的決策、相關的賠償全部送監察院調查，還給台中市民一個真相。
議員謝明源表示，上回軸心斷裂，也不是相信專家嗎？而且專家的測試合格報告也看不到合格証件，他說，一定要作好通車安全，乘客安全，另外此段期間中捷停運的損失，市府務必一定要加強去追償。陳淑華質疑，北捷、川崎提出的故障發生原因自始至終都是組裝不當所致，台中市府從一開始不接受、退回，多次以後，最終台中市政府、調查委員會也是依據北捷、川崎提出的原因及解方定案。從去年11月到現在都沒改變，市府只是多次的不接受、退回，北捷、川崎也是多次補充說明。她認為，中市府過程只是在推推拉拉、惺惺作態，市政府的做法就是撇清責任、不承擔，責任甩給北捷。議員蕭隆澤表示，台中捷運綠線去年試營運6天，第17列車發生半永久性聯結器軸心斷裂事件，經中市府要求北捷局與日廠川崎重工更換所有軸心後，僅擇第１１電聯車以沙包模擬滿載536人載重，進行500公里之全載重運轉測試，選取抽樣本數過少，根本不足夠具備樣本代表性，且測試的里程數真的足夠嗎？再次通車攸關公共安全，一定要有足夠的安全可信度，市民乘車才有保障。市府應公布完整的測試數據，方能取信民於。江肇國議員表示，從交通局提供給議會的報告資料，或是今在議場的答詢，讓人看了瞠目結舌。盧市府四個月前義正嚴詞的說退回北捷的報告，從不能接受組裝、不能接受材質，過了四個月後卻突然都接受了。事故原因至今仍然不清不楚，市長還堅持通車，原因到底是什麼？另外，市長一再強調，安全是復駛的條件、安全標準一定加嚴。但今天一問才知道，原來過了四個月，18輛車廂竟然只測試1輛。那就代表每一輛車都應該做最大載重測試，為何只測試1輛？難道剩下的17輛是要用台中市民的生命來測試嗎？這樣的理由就是市府口口聲聲說的最大加嚴標準？江肇國表示，民進黨團樂見捷運通車，但並非在事故原因尚未釐清就強行通車。尤其在捷運發生斷軸事件後就應該下台的三個人到現在都還在找墊背甩鍋，現在審查過程、報告更是如此荒謬。民進黨團會要求捷運的事故、改善的作為、復駛的決策、相關的賠償全部送監察院調查，還給台中市民一個真相。市長盧秀燕表示，所請的故障審查委員會都是軌道方面一流的專家，點頭才同意，而求償已在進行中。交通局長葉昭甫說，捷運綠線發生電聯車半永久聯結器軸心斷裂事件，故障原因是「原半永久式聯結器組裝程序，沒有定量的標準提供組裝人員判斷是否調整正確，導致牽引裝置軸心在卡死狀態下發生疲勞斷裂」，經中捷故障審查委員會審查判斷，原設計忽略疲勞效應，使「安全裕度」不足以涵蓋軸心卡死狀態下的負荷，造成軸心斷裂。另最大負載是特別要求廠商做，檢測報告數字可隨時提供。中捷公司董事長林志盈表示，過去依照軌道運輸的要求，AW3全載重的測試是用一輛，因測試的標的是不一樣，檢測的標準有提高，原本只要來回兩趟，卻做出十倍以上，五百公里以上，非常謹慎看待安全的問題，所有數字都可以公開沒有問題，軸心改善安全沒有問題。台中捷運公司表示，軸心斷裂肇因是組裝調整不當，非載重因素所致，新軸心已建立標準組裝量測作業程序，確認軸心運作正常；另外，捷運綠線全車隊18列車已完成測試軌及正線合計400公里測試，全載重500公里測試屬電聯車性能設計驗證，選擇一列車測試通過，也經過台中市政府捷運故障審查委員會審議，確定通車安全無虞。