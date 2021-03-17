台中捷運僅測試一輛　議員批拿市民開玩笑

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交通局長葉昭甫說，捷運綠線發生電聯車半永久聯結器軸心斷裂事件，故障原因是「原半永久式聯結器組裝程序，沒有定量的標準提供組裝人員判斷是否調整正確，導致牽引裝置軸心在卡死狀態下發生疲勞斷裂」，經中捷故障審查委員會審查判斷，原設計忽略疲勞效應，使「安全裕度」不足以涵蓋軸心卡死狀態下的負荷，造成軸心斷裂。另