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高橋一生車上「大方脫衣」　綾瀨遙爆氣揮拳

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-03-17 16:01:56

▲高橋一生（右）劇中在車內脫衣喬裝，鏡頭還刻意特寫他內褲，令觀眾匪夷所思。（圖／翻攝TBS）
▲高橋一生（右）劇中在車內脫衣喬裝，鏡頭還刻意特寫他內褲，令觀眾匪夷所思。（圖／翻攝TBS）
日劇《天國與地獄》本周迎接完結篇，望月彩子（綾瀨遙 飾）與日高陽斗（高橋一生 飾）靈魂互換了9集，終於在倒數第2集變回來。望月得知連續殺人犯身分，是日高的親兄東朔也（迫田孝也 飾）後，2人開車前往奄美尋找對方，車途中日高寬衣解帶喬裝成警察。此外，望月替日高抱不平，爆氣揮拳他哥哥；正當警方登船逮捕，東朔也卻因癌症過世，日高為了彩子決定頂罪，劇情十分精彩。
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以下有劇情透露，慎入！！！ 
▲劇中，綾瀨遙（左）跟高橋一生靈魂終於換回來。（圖／翻攝TBS）
▲劇中，綾瀨遙（左）跟高橋一生靈魂終於換回來。（圖／翻攝TBS）
最新一集中，日高為了望月與哥哥，以相同手法把靈魂「還給」望月，2人變回原貌後，攜手前往奄美，一方面是為了逮捕東朔也，一方面則是讓日高圓夢與哥哥回到當地，以及洗刷日高嫌疑。途中，望月委託刑警同事八卷（溝端淳平 飾）協助偽造不在場證明，2人擬計畫的過程，日高則獨自在後座脫衣喬裝，變身刑警。 
日高過去為了哥哥，總會到殺人案現場打掃，讓警方找不到任何線索與證據，因此成了「共犯」。望月找到東朔也，爆氣揮拳並崩潰表示：「你不是孤身一人，你的身邊有愛你、擔心你，不顧一切要保護你的人，只要為了你，甚至不惜成為罪犯的人。你少在那邊自怨自艾，說自己不存在這世上。」東朔也知道望月是警察後，頓時覺悟，苦求對方救救弟弟，相當自責讓日高陷入其中。 
東朔也最後因胰臟癌死在船上，警方準備登船逮人，日高為了大局決定頂罪，並跟望月說：「既然都要被抓，我希望逮捕我的人是妳。」結果望月卻因藏匿犯人、煙滅證據，被河原（北村一輝 飾）逮捕；但下集預告中，八卷向警視廳說出「望月的祕密」，望月與日高是否有望脫罪，觀眾備感期待。《天國與地獄》可至KKTV、friDay影音收看，3月23日在WAKUWAKU JAPAN電視首播。
▲▼劇中，高橋一生（上圖左，下圖右）為了哥哥，被警察帶走。（圖／翻攝TBS）
▲▼劇中，高橋一生（上圖左，下圖右）為了哥哥，被警察帶走。（圖／翻攝TBS）
▲▼劇中，高橋一生（上圖左，下圖右）為了哥哥，被警察帶走。（圖／翻攝TBS）
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