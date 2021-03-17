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韓媒指「中國沙塵暴」入侵　趙立堅：沙子只是路過中國

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-03-17 16:30:15

趙立堅/Lijian Zhao 中國外交部發言人/AP 美聯社
▲中國外交部發言人趙立堅，昨日（16）回應韓國媒體指「中國沙塵暴入侵」的報導，強調沙子只是途經中國。（圖／美聯社／達志影像）
韓國媒體週一（15）引述韓國氣象廳動態指，近日源自中國的沙塵暴已經入侵韓國，導致韓國地區的空氣品質下降。《朝鮮日報》形容，中國近10年來嚴重的沙塵暴橫掃朝鮮半島，首爾因為中國的「黃沙」（황사，指沙塵暴）而空氣品質惡化。昨（16）日中國外交部回應此事，否認中國為沙塵暴的來源，強調沙子只是「途經中國」。
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▲（圖／翻攝自影片）
▲韓國媒體報導，源自中國的沙塵暴近日侵襲朝鮮半島，導致空氣品質下降。（圖／翻攝自YTN影片）
中國外交部發言人趙立堅回應，環境和空氣污染問題「沒有國界」，對其起源等作出結論需要以科學監測和綜合分析為前提。根據中國監測機構分析，此次沙塵天氣源自中國境外，中國只是途經站。
趙立堅表示，蒙古國官方日前就沙塵暴危害發布了相關消息，中國輿論沒有因為蒙古國可能是上一站而加以指責。各方都應該以科學和建設性的態度看待相關問題，正面引導輿論，避免不必要的炒作和輕易「扣帽子」。
▲（圖／翻攝自網路）
▲韓國媒體報導，昨（16）日首爾受到中國沙塵暴的影響，空氣品質明顯下降。（圖／翻攝自SeoulDaily）
另外，趙立堅強調，中國在防沙、防沙漠化上取得顯著成效，近年沙塵天氣明顯減少。中國防治沙漠化成績，不僅惠及本國，也為改善本地區空氣質量作出了巨大貢獻。此次沙塵天氣說明，本地區在環境治理合作方面還有很多事情要做。
中國外交部表示，中方願同各鄰國和國際社會一道，攜手推進本地區和全球環境治理保護，為建設美麗清潔的世界作出積極貢獻。
 
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